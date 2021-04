Max Pacioretty je dosegel 300. gol na svoji 802. tekmi v ligi NHL, z igralcem več je zadel za 4:2, vitezi pa so po zaostanku z 0:2 nanizali štiri zaporedne gole za zmago.

Mark Stone je za Vegas dosegel gol in podajo, Shea Theodore pa je za tretjo zaporedno zmago dodal dve podaji. Vratar Robin Lehner je zaustavil 26 strelov.

Kopitar je tokrat odigral 21:46 minute tekme. Zadel je za vodstvo kraljev z 2:0 v drugi tretjini po podajah Dustina Browna izza mreže ter Alexa Iafalla. Slednji je pred tekmo podpisal novo, štiriletno 16 milijonov dolarjev vredno pogodbo, vsi trije kralji pa so se še na tretji tekmi zaporedoma vpisali med dobitnike točk.

Za gostitelje je poleg Kopitarja, ki je skupno šestkrat streljal na vrata tekmecev, zadel še Austin Wagner, ki je v prvi tretjini dosegel prvi gol na tekmi, vratar Calvin Petersen je zbral 37 obramb.

Moštvi se bosta v Staples Centru še enkrat med seboj pomerili v sredo.

Kralji so dan pred tekmo ostali brez enega dolgoletnih soigralcev, s katerim so osvojili dva Stanleyjeva pokala. Klubsko vodstvo je namreč 36-letnega napadalca Jeffa Carterja, ki je to sezono na 40 tekmah zbral 19 točk, skupno pa za kralje odigral kar 594 tekem, poslalo k Pittsburgh Penguins.

Vodilna ekipa lige NHL Colorado Avalanche je dobila napeto tekmo proti Arizona Coyotes in z zmago s 4:2, tretjo zaporedno za moštvo iz Denverja, potrdila prvo mesto v ligi NHL. Nathan MacKinnon je dosegel gol in podajo in svoj točkovni zbir podaljšal na deset tekem v nizu, Mikko Rantanen je zadel dvakrat, Cale Makar je zbral dve podaji, vratar Philipp Grubauer pa je zaustavil 35 strelov.

Toronto Maple Leafs so z 2:4 izgubili v gosteh pri Montreal Canadiens, kljub porazu pa z 59 točkami ostajajo druga najboljša ekipa v NHL. A francoski Kanadčani so uspešno zaustavili zmagoviti niz 11 tekem vratarja Jacka Campbella, ki je tokrat zbral 21 obramb. Zanj je bil to prvi poraz po 6. marcu 2020.

»Mislim, da sem si enostavno to preveč želel, ponavadi pa se takrat stvari ne odvijejo po željah. Moral bi le pustiti, da se tekma odvija po svoje in jo zbrano nadzorujem. Kadar mi to uspe, se vse izide,« je dejal Campbell.

Carolina Hurricanes so na domačem ledu z 1:3 klonili proti Detroit Red Wings, poraz na domačem ledu (3:4) so po podaljšku proti Chicago Blackhawks doživeli tudi Columbus Blue Jackets, Ottawa Senators pa so doma s 4:2 premagali Winnipeg Jets. Kalifornijski dvoboj med San Jose Sharks in Anaheim Ducks so zanesljivo, kar s 4:0 dobili racmani.