Potem, ko so kralji na prvih dveh tekmah izgubili po podaljšku in osvojili po točko, so tokrat ostali povsem praznih rok.

Brandon Saad je goste v vodstvo popeljal že v 4. minuti, Devon Toews (37.) in Mikko Rantanen (37.) pa sta v drugem delu povišala na 3:0. Domačim se je odprlo šele v zadnjem delu. Najprej je v 48. minuti znižal Andreas Anthanasiou, Adrian Kempe pa je v 55. minuti izkoristil igralca več na ledu.

Na lestvici še vedno vodi Las Vegas s tremi zmagami, v noči na četrtek pa v igralniško metropolo prihaja Arizona. Danes pa je tretjo zmago dosegla Philadelphia, ki je s 3:0 premagala Buffalo.

Po prostem večeru bo v Los Angelesu gostoval Colorado Avalanche.