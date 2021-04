Pri kraljih sta se sicer najbolj izkazala Andreas Athanasiou in Blake Lizotte, ki sta pred približno 1500 gledalci v domačem Staples Centru vsak dosegla po gol in dve podaji.

Carl Grundstrom je dodal gol in podajo, vratar Calvin Petersen pa je za kralje, ki so sicer izgubili šest od zadnjih osmih tekem, zaustavil 24 strelov. »Hvaležni smo, da počnemo to, kar počnemo, toda zares smo hvaležni za to, da so se gledalci vrnili v dvorano. To nam pomeni zelo veliko, ustvarijo pravo vzdušje. Tiste posnetke navijačev lahko zdaj odstranimo in upam, da tistega ne slišim nikoli več. Lepo je bilo slišati pravo navdušenje navijačev, njihovo pravo razburjenje. Končno se je vse zdelo nekako prav,« je po tekmi za lakingsinsider.com povedal trener Los Angelesa Todd McLellan.

Kralji so imeli nekoliko daljši premor, saj je vodstvo lige dve tekmi proti Colorado Avalanche preložilo zaradi proticovidnega protokola.

Naslednja tekma kralje čaka v petek, ko bodo doma gostili Minnesoto.

Do zanesljivih zmag sta prišli tudi najboljši ekipi skupine Discover Central Carolina in Florida. Prva je s 4:1 v gosteh premagala Tampo Bay, druga pa je doma s 5:1 odpravila Columbus. Sam Bennett je za Florido dvakrat zadel, Jonathan Huberdeau je prispeval gol in dve podaji, Anthony Duclair pa tri podaje.

Toronto, ki vodi v skupini Scotia North, je izgubil v Vancouvru s 3:6, Tanner Pearson in Brandon Sutter sta zadela po dvakrat za Vancouver, John Tavares pa dvakrat za Toronto.

New York Islanders, ki so pri vrhu skupine MassMutual East, so s 6:1 odpravili mestne tekmece Rangers, Anthony Beauvillier je golu dodal tri podaje, Josh Bailey pa je vpisal dva gola in podajo za zmagovalce.

V isti skupini je Pittsburgh premagal New Jersey s 7:6, pri čemer je bilo tudi 13 različnih strelcev. Boston je v gosteh z 2:0 odpravil Buffalo, Dallas pa doma Detroit s 5:2.