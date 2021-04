Triintridesetletnemu Borutu Turku, obsojenemu na 24 let zapora zaradi umora partnerice, 27-letne Romane Muhič iz vasi Potok v straški občini, bodo na novomeškem sodišču ponovno sodili, in to pred popolnoma spremenjenim sodnim senatom. Višje sodišče v Ljubljani je namreč razveljavilo sodbo, ki jo je petčlanski sodni senat pod vodstvom sodnika Petra Žnidaršiča izrekel januarja letos. Je pa Turku podaljšalo pripor iz razloga ponovitvene nevarnosti, nam je povedal njegov zagovornik Borut Škerlj. Višje sodišče je potrdilo tudi oprostilno sodbo za povzročitev lahke telesne poškodbe, ki naj bi jo Turk prizadejal sosedu Semirju H., ko je ta pritekel Romani na pomoč.

Višje sodišče je sklep o razveljavitvi sodbe in podaljšanju pripora sprejelo 31. marca. V celoti je zavrnilo pritožbo tožilstva, pritrdilo pa pritožbi obrambe, vendar še ni znano, v katerem delu, saj sodbe z obrazložitvijo stranke še niso prejele. Pričakujejo jo v teh dneh.

Kot je dejal Škerlj, je bilo jedro pritožbe obrambe sama kvalifikacija kaznivega dejanja. Obramba je namreč ves čas trdila, da ni šlo za umor, ampak za uboj na mah ali kvečjemu uboj, za katerega je zagroženih od deset do petnajst let zapora. »Ogromno je bilo odprtih vprašanj, ki so se na prvi stopnji končala precej presenetljivo, tudi glede obtoženčeve prištevnosti in hipnosti dejanja,« je dejal Škerlj.