Rokoborba v razdiralno-sovražnem slogu

Ustavno sodišče je za vsako vlado in državnozborsko koalicijo lahko moteče. Ustavni sodniki imajo gromozansko moč, s katero lahko razveljavijo zakone, odloke, sklepe, če so ti protiustavni. S tem lahko onemogočijo uveljavljanje interesov političnih in drugih skupin, vplivajo na pomembna ideološka vprašanja, hkrati pa tudi šibijo moč in ugled ključnih odločevalcev. Negativne odločitve ustavnega sodišča so zato lahko boleča zaušnica vladajoči politiki, še posebej, če ustavno sodišče ugotovi, da je ta neupravičeno posegala v človekove pravice.