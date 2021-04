Le 112 kilometrov je bila dolga zadnja, šesta etapa na dirki po Baskiji, kar pa ni bil razlog za pomanjkanje zanimivosti. Ravno nasprotno, šlo je za kraljevo etapo s kar sedmimi kategoriziranimi vzponi in z dirkanjem na polno od samega začetka. Razlike v skupnem seštevku so bile pred današnjim dnem dokaj velike, zato se ni vedelo, kdaj bo napadel kateri izmed favoritov. V polno je danes zadel najboljši kolesar na svetu Primož Roglič, ki je napadel na spustu z vzpona Elosue-Gorle več kot 60 kilometrov pred ciljem. S presenetljivim napadom se je otresel celotne ekipe UAE, ki so imeli pred današnjim dnem v rokah majico vodilnega. Roglič je nato v izjemnem slogu opravil s preostankom etape in je prišel do ene svojih najslajših zmag v karieri, ki jo začinil z današnjim drugim mestom na kraljevi etapi.

V klanec je šlo od samega začetka in glavnina je hitro začela razpadati. Kaj hitro so se nakazale taktične zamisli posameznih ekip. Jumbo-Visma je tako v beg poslala pomembnega Rogličevega pomočnika Antwana Tolhoeka . V glavnini je tempo v večini nadzirala ekipa UAE. Ubežniki si niso privozili večje prednosti in število kolesarjev na čelu dirke se je spreminjalo iz vzpona v vzpon, saj so se za napad odločali številni. Na vrhu četrtega vzpona je tako skupina v ospredju štela že slabih 20 kolesarjev, a glavnina ni bila daleč. Na spustu z Elosue-Gorleja pa se je nato zgodil ključni dogodek dneva. Čeprav je Roglič na svoji zadnji dirki dvakrat padel na spustih, se je vseeno odločil za pogumno vožnjo. Glavnina je razpadla, Roglič pa si je s še nekaj kolesarji privozil prednost pred preostankom glavnine, v kateri se je znašla celotna ekipa UAE z nosilcem rumene majice Brandonom McNultyem in Tadejem Pogačarjem . V Rogličevi skupini je izjemen tempo navila ekipa Astane, ki je hitro ujela čelo dirke in ni dopustila, da bi se UAE vrnil na čelo. 22-letnik iz Klanca pri Komendi se je povsem žrtvoval za Američana in je močno pritiskal na pedala na ravnini pred začetkom najtežjega vzpona dneva, da bi se vrnili v boj za zmago, a mu priključiti ni uspelo.

Roglič ni dopustil vrnitve Pogačarja

Roglič je hitro prepoznal svojo priložnosti, na začetku vzpona na Krabelin mu je najprej pomagal Tolhoek, a UAE se je še vedno približeval, saj je Pogačar še vedno vozil na vso moč. Pogačar je bil celo prehiter za McNultya, ki je odpadel, zato je Tadej dobil dovoljenje ekipe, da se lahko sam poskusi vrniti na čelo dirke. Ko je že kazalo, da bo Pogiju uspelo, pa je na pedala stopil Roglič. Njegovemu tempu v ospredju sta lahko sledila zgolj še Francoz David Gaudu (FDJ) in Britanec Hugh Carthy (EF). Tempo je bil previsok tudi za Pogačarja in trojica se je tako že 40 kilometrov pred ciljem sama podala proti etapni zmagi. Roglič je bil odlično razpoložen in je z izjemnim tempom nadaljeval na spustu in na ravnini pred predzadnjim vzponom, saj pomoči preostalih dveh kolesarjev ni bil deležen. Britanca in Francoza je namreč zanimala zgolj etapna zmaga in nista bila v boju za skupno zmago. Vseeno je Roglič prednost trojice povečal na skoraj minuto, v ozadju pa je bil še vedno najbolj aktiven Pogačar, ki je bil prav tako razočaran nad ostalimi kolesarji, ki mu niso pomagali pri lovljenju vodilne trojice.

Predzadnji vzpon Trabakua je potekal bolj mirno in brez večjih premikov, saj so se kolesarji z mislimi pripravljali že na zaključni vzpon na Arrate. Spremenilo se je le to, da je trojica na čelu začela sodelovati pri narekovanju tempa ter je tako uspešno držala prednost skoraj minute. Že v tistem trenutku pa se je vedelo, da je osmoljenec dneva Pogačar, ki se je žrtvoval za ekipo, a bi danes verjetno brez težav sodeloval v Rogličevem spektaklu, saj je kazal izjemno moč, ki pa ni prišla do želenega efekta.