Na letošnji dirki po Baskiji ni počitka. Včerajšnji kronometer je naredil razlike med glavnimi kandidati za končno zmago in Primož Roglič (Jumbo-Visma) se je tako že danes moral soočiti s številnimi napadi. Po izjemni taktiki ekipe Astane se za etapno zmago ni mogel boriti, brez težav pa je v cilj prišel z vsemi najboljšimi in je obdržal majico vodilnega na dirki. Tudi Tadej Pogačar (UAE) je v cilj prišel v času zasledovalne skupine, ki ji je uspel pobegniti Alex Aranburu (Astana), ki je postal zmagovalec druge etape dirke po Baskiji. Pogačar je celo končal na tretjem mestu in si je prislužil tudi štiri bonifikacijske sekunde.

Jumbo-Visma prepustila pobudo V začetku razgibane, 154,8 kilometra dolge etape med krajema Zalla in Sestao, se je pričakovano izoblikovala skupina ubežnikov, ki pa ni imela realnih možnosti za etapno zmago. V glavnini so ubežnike ves čas varno nadzorovali, a razdalje ni držala nizozemska ekipa, za katero nastopa vodilni kolesar na dirki Primož Roglič. Jumbo-Visma namreč v Baskiji nima najmočnejše podporne ekipe svojemu kapetanu, zato so pobudo pametno prepustili ostalim ekipam. Najbolj sta bili dejavni ekipi Astane in Movistarja. Pričakovano se je dirka razživela na vzponu na La Asturiano, ki je vzpon druge kategorije, na sporedu pa je bil 21 kilometrov pred ciljem. Ubežnike so tam ujeli, tempo pa je postajal vse močnejši, saj so se kolesarji borili tudi za dobro pozicijo pred zahtevnim spustom. Čeprav je Roglič ostal brez pomočnikov, se je odlično znašel v skupini in je uspešno napadel dva kilometra pod vrhom La Asuriane, ko si je skupaj z Maximilianom Schachmannom, Brandonom McNultyjem in Sergiem Higuito privozil nekaj sekund prednosti.