Peta etapa dirke po Baskiji je bila po pričakovanju mirna v boju za skupno razvrstitev, saj je celotna karavana v pričakovanju jutrišnjega odločilnega dne. Tudi danes sicer brez vzponov ni šlo, a so bili vsi trije lažji (3. kategorije) in na mestu, ko se etapa še ni odločala. Bila pa je to odlična priložnost za pobeg, kar je sprva odlično izkoristila šesterica kolesarjev. Čeprav se je pričakoval ciljni sprint glavnine, so bili ubežniki zelo skladni in so uspeli zadržati prednost, v begu pa so na koncu ostali trije kolesarji. Francoz Julien Bernard (TFS), Čeh Josef Černy (DQT) in Danec Mikkel Frolich Honore (DQT). Čeh in Danec sta odlično izkoristila ekipno sodelovanje in sta na manjšem vzponu štiri kilometre pred ciljem izločila Bernarda ter se za zmago pomerila sama. Do pravega boja med njima ni prišlo, saj sta si roke podala že 500 metrov pred ciljem. Vzporedno sta prečkala ciljno črto, fotofiniš pa je pokazal, da je bil za odtenek hitrejši Danec. Glavnina z vsemi najboljšimi je v cilj prišla z zaostankom 28 sekund, kar pomeni, da do sprememb v skupnem seštevku povsem na vrhu ni prišlo. Pred jutrišnjem dnem v vodstvu ostaja Američan Brandon McNulty, ki ima pred Primožem Rogličem 23 sekund prednosti. Tadej Pogačar je na petem mestu in zaostaja 43 sekund za vodilnim sotekmovalcem iz ekipe UAE.

V pričakovanju jutrišnjega dne: se je Roglič že oddal?

Jutri je na sporedu zadnja in to kraljevska etapa, ki se bo tradicionalno končala z vzponom prve kategorije na Arrate. Etapa bo sicer sorazmerno kratka, saj bodo kolesarji opravili z »zgolj« 111,9 kilometri, a bodo v tem času premagali kar sedem kategoriziranih vzponov. Trije bodo tretje, eden druge in trije prve kategorije. Čeprav bo trasa razgibana od starta do cilja, se večina dogajanja v boju za skupno zmago pričakuje na zaključnem vzponu na Arrate. Zahteven vzpon na katerega ima lepe spomine predvsem Roglič, tudi Tadeja Pogačar pa ima na Baskijo lepe spomine in bo jutri zelo motiviran, če ne bo dobil drugačnih navodil iz strani ekipe. Roglič je na vrhu vzpona na Arrate slavil lani, ko je zmagal na prvi etapi Vuelte in začel tlakovati pot proti drugi zaporedni zmagi na španski pentlji. Prešerno nasmejan je bil na vrhu tega klanca tudi leta 2018, ko je že dobil dirko po Baskiji. Pogačar je pred dvema letoma v Baskiji debitiral na etapnih dirkah svetovne serije v Evropi in je bil pred začetkom letošnje izvedbe zelo motiviran, da dirko dobi. A trenutno ni vse v rokah najboljših dveh kolesarjev na svetu, saj rumeno majico vodilnega drži Američan Brandon McNulty.

»Super, če bom lahko nadoknadil zaostanek, če pa ne, bo pa tudi vredu. Ne vrti se vse okoli mene, mi smo tukaj z mlado ekipo. Jaz sem Baskijo že osvojil, tudi letos sem že dobil etapo. S svojo formo sem zadovoljen in nadvse uživam,« je dejal najboljši kolesar pred začetkom današnje etape in ni napovedal neposrednega boja za zmago. Vsekakor presenetljiva izjava, vsaj za tiste, ki poznajo osebni značaj nekdanjega smučarskega skakalca, ki je znan po tem, da želi zmagati na vsaki dirki in na vsaki etapi. Zato je bila tudi toliko bolj presenetljiva njegova reakcija včeraj, ko skupaj s sotekmovalci ni pokril napada Američana in mu je prepustil majico vodilnega. Je bila ta izjava nova taktična igra v katero sta se vsekakor zapletli ekipa Jumbo-Visma in UAE?

Zelo zanimivo bo tudi kaj pripravlja ekipa iz Emiratov za jutri. Bodo poskusili do zmage pripeljati trenutnega nosilca rumene majice, se obeta nov spektakularen napad Pogačarja v slogu lanskega kronometra na Touru? Na vse to bomo morali počakati do jutri ob približno 17:30, ko bodo kolesarji zaključili z izjemno zanimivo dirko, ki pa vseeno služi kot priprava na glavni cilj sezone. Ta bo za oba slovenska kolesarja nedvomno dirka po Franciji.