V slovenskem tenisu ni praksa, da je ob koncu tedna v igri toliko slovenskih igralcev in igralk kot ta teden. Prvi razlog je, da na sporedu ni največjih turnirjev, na katerih je konkurenca najmočnejša, drugi pa, da je slovenska četverica pokazala svoje najboljše igre. V prvi vrsti Aljaž Bedene in Tamara Zidanšek na turnirjih ATP in WTA, v drugi pa Blaž Kavčič in Blaž Rola na močnem turnirju serije challenger v Splitu. Začetek peščene sezone je torej s slovenskega vidika obetaven, ob tem, da tudi Kaja Juvan in Polona Hercog, ki ta teden nista tekmovali, obvladata igro na najpočasnejši teniški podlagi.

Blaža v Splitu v polfinalu Najboljši slovenski igralec Aljaž Bedene (58. na svetu) je svoj pohod v Cagliariju danes končal v četrtfinalu, kjer je moral s 3:6, 4:6 priznati premoč Tylorju Fritzu (30.). Američan je bil boljši v vseh prvinah igre, Bedene pa je imel v dveh nizih zgolj eno priložnost za odvzem servisa. Ljubljančan je na Sardiniji veliko energije izgubil v uvodnem krogu proti italijanskemu povabljencu Giuliu Zappieriju, kjer se je rešil iz brezna, v drugem pa je bil boljši od Belorusa Egorja Gerasimova. Odlično v Splitu igrata Blaž Kavčič in Blaž Rola, ki sta danes napredovala v polfinale. Kavčič si je moral nastop zagotoviti v kvalifikacijah, tako da je v Dalmaciji skupno dosegel že pet zmag. Zadnjo danes s 4:6, 6:2, 6:2 proti Avstralcu Aleksandru Vukiću. Ljubljančan se bo v jutrišnjem polfinalu pomeril s Poljakom Kacperjem Zukom, ki je danes v četrtfinalu presenetil Avstralca Thanasija Kokkinakisa. Blaž Rola je v četrtfinalu s 6:2, 6:4 nadigral Bošnjaka Mirzo Bašića, jutri pa se bo v polfinalu pomeril z Argentincem Andreo Collarinijem.

Francozi hvaležni za prestavitev Mednarodna vest tedna je bila, da so organizatorji v Parizu prestavili največji turnir na pesku za en teden. Boji v Rolandu Garrosu bodo po novem potekali med 30. majem in 13. junijem, kvalifikacije pa bodo na sporedu od 24. maja naprej. Pariški organizatorji so želeli pridobiti dodaten manevrski prostor v boju za gledalce. Računajo namreč, da bo epidemiološka slika glede novega koronavirusa boljša ter da bo lahko boje najboljših igralcev na svetu spremljalo čim več gledalcev. »Javno se moramo zahvaliti vsem največjim akterjem, ki so nam omogočili prestavitev turnirja za en teden. Izpostavil bi mednarodno teniško organizacijo, francosko oblast ter vse naše sponzorje in partnerje, ki so prepoznali pomen vrnitve gledalcev na stadione. Vsi skupaj upamo in si močno želimo, da se bodo napovedi o boljšem epidemiološkem stanju uresničile,« je hvaležen nekdanji teniški igralec Gilles Moretton, sicer predsednik Teniške zveze Francije.

Toni Nadal sprejel ponudbo obetavnega Kanadčana Druga velika novica tedna pa je bila, da se v profesionalni tenis kot trener vrača Toni Nadal, stric 20-kratnega zmagovalca turnirjev največje četverice Rafaela Nadala, s katerim sta skupaj osvojila kar 14 naslovov. Španec bo vzel pod okrilje Felixa Auger-Aliassima, ki velja za enega najobetavnejših teniških igralcev na svetu. Dvajsetletni Kanadčan se vse bolj približuje svetovnemu vrhu, kar je dokazal na zadnjih dveh turnirjih za grand slam v New Yorku in Melbournu, kjer se je prebil med najboljšo šestnajsterico. Felix Auger-Aliassime je trenutno 22. igralec na svetovni lestvici, najvišje pa je bil uvrščen na 17. mesto. »Ko me je poklical Felix in me vprašal, ali bi z njim sodeloval, sem bil presenečen. Niti pomislil nisem, da bom še kdaj v življenju vodil koga drugega kot Rafaela. Odgovoril sem, naj najprej pride za deset dni na teniško akademijo Rafaela Nadala na Majorko, kjer se bova lahko bolje spoznala. Ujela sva se in si segla v roko. Izziv sem sprejel, ker verjamem, da lahko Felix postane številka ena na svetu, dotlej pa ga čaka še ogromno dela,« je španski Marci pojasnil 60-letni Toni Nadal. Priznal je: »Če se bosta kdaj med seboj pomerila Felix in Rafael, ne bom sedel na nobeni tribuni. Navsezadnje sem še vedno vodja teniške akademija svojega nečaka.«

Grega Žemlja zadovoljen s pripravami Pod vodstvom novega selektorja slovenske moške teniške reprezentance Grege Žemlje in ob pomoči trenerja Žige Janškovca je ta teden v Portorožu opravila tridnevne priprave slovenska reprezentanca. Skupnih treningov so se na Obali udeležili Matic Dimic, Aljaž Jeran, Jan Kupčič, Jeff Planinšek in Matic Križnik. »Ker je tekmovalna sezona v polnem teku, je težko najti termine za priprave. Zelo podrobno spremljam vse slovenske igralce in sem z njimi v stalnem stiku,« sporoča Grega Žemlja, ki je bil zadovoljen z zavzetostjo prisotnih igralcev. Spomnimo, da bo Portorož septembra gostil dve veliki tekmovanji, in sicer mednarodni ženski teniški turnir in dvoboj Davisovega pokala.