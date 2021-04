#portret Janez Janša, direktor RTC Krvavec

Podjetnik Janez Janša, ki je smučišče Krvavec kupil spomladi 2018, se že od začetka smučarske sezone 2020 ob vsakem zaprtju smučišč bori proti vladnim ukrepom, za katerimi stoji njegov soimenjak, vladni Janez Janša. Po mnenju krvavškega Janše, ki ga prijatelji raje kličejo Jani, so ti ukrepi nesorazmerni, prav tako tudi diskriminacijski. Ker so trenutne smučarske razmere na smučišču Krvavec idealne, vladni ukrepi pa ne dopuščajo delovanja, Janša ponovno razmišlja o neposlušnosti. A ta ne bo ne prva in ne zadnja – kljub prepovedi obratovanja žičnic je sklenil odloke ignorirati že konec lanskega leta in je smučišče odprl za božične praznike.