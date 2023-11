»Pred nami je zgodovinska smučarska sezona, saj nas bo na Zvoh popeljala nova ogrevana šestsedežnica. Snežni topovi so pripravljeni, mi pa smo v pričakovanju nizkih temperatur in naravnega snega in že komaj čakamo otvoritev zimske sezone,« so naziv najboljšega smučišča v Sloveniji pospremili na Krvavcu.

Organizacija World Ski Awards si prizadeva za dvig standardov smučarske industrije in s tem namenom že vrsto let podeljuje nagrade najboljšim v smučarski industriji po celem svetu oz. vsem, ki prispevajo k uspešnosti smučarskega turizma.