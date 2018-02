Včeraj popoldne so se zaposleni zbrali na zboru delavcev, udeležil pa se ga je tudi kupec krvavških žičnic Janez Janša. V dvorani občine Cerklje se je zbrala večina od okoli 45 redno zaposlenih v podjetju RTC Krvavec, ki naj bi aprila prešlo v last podjetnika Janše. Ta je do večje vsote denarja prišel zaradi napak državnih organov v sodnih postopkih, zaradi katerih je prejel 3,5 milijona evrov odškodnine.

Unior iz Zreč mora hčerinski RTC Krvavec na zahtevo bank upnic prodati, zaposleni pa so opozorili na določene poslovne težave Janševega podjetja Infohip oziroma na možnost, da bi kupec zastavil RTC Krvavec, še preden bi dejansko postal skoraj stoodstotni lastnik. Do zdaj je kupec javno poudaril, da bo njegov nakup čist in brez ozadij, »da pa bodo ogroženi privilegiji nekaterih«, kar daje slutiti, da v zakulisju še poteka boj za novega lastnika oziroma proti njemu.

Delavci še v dvomih Povzetek včeraj povedanega razkriva vsaj neuradno kupnino, ki jo mora Janez Janša plačati. Gre za okoli 1,7 milijona evrov, kar z okoli 5,5 milijona obveznosti RTC Krvavec pomeni več kot 7-milijonski finančni zalogaj, a je kupec delavce včeraj miril, da bo »do konca marca vse urejeno«, in nasploh deloval spravno in pomirjujoče. Delavci so s svojimi vprašanji še vedno izražali dvom o ravnanju kupca, znova je bil govor tudi o spornem zastavljanju RTC Krvavec kot jamstvo za kredite, ki jih bo novi lastnik prevzel in seveda moral odplačevati. Slišati je bilo pojasnilo, da ne bo nobenih nezakonitosti, ker bo Janša jamčil tudi z drugimi hipotekami. Na zboru sta bila tudi član uprave Uniorja Branko Bračko ter seveda direktor RTC Krvavec Srečko Retuznik, ki se je pred dnevi izpostavil, ker je odklonil podpis pogodbe z bodočim lastnikom. Tako onadva kot Janša včeraj niso bili na voljo za dodatna pojasnila.