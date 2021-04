Neretuširana Kardashianka kot običajno dekle iz sosednje ulice

Kim Kardashian je milijarderka. Tako ocenjuje revija Forbes, ki je Kim prvič uvrstila na lestvico milijarderjev. Da se je zvezdnici resničnostnih šovov in megavplivnici uspelo prebiti na seznam, pripisujejo njeni kozmetični in modni družbi KKW Beauty in Skims, ima pa v svojem portfoliu še vrsto drugih investicij. Sklenila je namreč dogovor s pretočno platformo Hulu, v lasti ima številne nepremičnine, to, kar je trenutno vredno največ, pa je 213 milijonov sledilcev na instagramu.