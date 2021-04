Posaditi pa je treba grmovnice, drevesa in trajnice, ki se v cvetenju nadomeščajo. Ko ena rastlina odcveti, se druga razcveta. Tak vrt je živ in v njem teče letna ura: vsak mesec je privlačen, a tudi različen.

Cvetoč dan za dnem

V običajnem rastlinskem življenju je cvetenje epizoda, ki traja dva tedna. Dolgotrajno cvetenje je redko in je povezano z zaporednimi sunki rasti ali s postopnim odpiranjem že nastavljenih cvetnih popkov. Na vrtu smo grmovnic z dolgotrajnim cvetenjem veseli, a moramo takoj poudariti, da deset mesecev na leto v našem podnebju ne more cveteti nobena rastlina. Veseli smo lahko vsake, ki cveti več kot mesec dni.

Med grmi, ki cvetijo od junija do konca tople jeseni, izpostavimo vrtnice in petoprstnik. Ustvarjalci novih sort so vzgojili jalove vrtnice. Ker se kljub čebelicam »nič ne prime«, grmič ne more nastaviti šipka in zato zacveti spet. In spet. In spet … Pravilo je, da bolj ko so cvetovi enostavni, več jih je. Iz tega razloga je treba iskati trajnocvetne sorte med grednimi in prekrovnimi vrtnicami.

Petoprstnik (Potentilla fruticosa) je nizka grmovnica, ki bi si zaslužila, da bi se jo spet več sadilo. Je robusten, nezahteven grm in je morda prav zaradi svoje samoumevnosti izgubil občudovalce. Kot bi imeli ljudje rajši bolehne, zmrdave in shirane mestne gospodične od preprostih in čvrstih kmečkih deklet! Petoprstnik je najlepši v skupini in posajen na sonce. Vsako pomlad ga malo pognojimo in prikrajšamo, pa bo v cvetju od junija do oktobra.