Pomembno je vedeti, da zemljo obdelujemo le, ko je ta suha in topla ter brez močnega vetra. V nasprotnem primeru uničujemo strukturo tal ter mikroorganizme, ki živijo v njej. Spomladi je priporočljivo le rahljanje zemlje z vilami, ki jih zapičimo v zemljo ter zasukamo. V nasprotnem primeru uničujemo strukturo tal z mešanjem posamezni plasti. Lopatenje ali »štihanje« je bolj primerno za jesensko obdelavo tal. Vrtno zemljo pripravljamo okoli dva tedna pred sejanjem ali sajenjem, ne več, ker se lahko zaradi vremenskih dejavnikov struktura zemlje spremeni in bo naše rahljanje zaman.

Kaj pomeni NPK?

NPK je kratica za glavna hranila rastlin. To so: N – dušik, P – fosfor in K – kalij. Dušik je pomemben za rast, zato ima veliko vlogo v začetku rastne dobe, ko vpliva na pravilen razvoj listov in vej, torej za bujno zeleno maso rastline. Fosfor sodeluje tudi pri rasti rastlin, pravilnem razvoju cvetov in tvorjenju sladkorjev. Tega ne zanemarimo pri oblikovanju plodov, saj si v njih želimo veliko sladkorja. Kalij je pomemben za krepko rast rastline in razvoj koreninskega sistema. Odločilen je pri tvorbi plodov, saj z zadostno količino kalija postanejo ti večji, kakovostnejši in zdravi. Vidno vlogo igra tudi pri odpornosti rastline proti stresu.

Ne pozabimo na pomen mikrohranil. Kalcij (Ca) v gnojilu uravnava pH tal in jih dela bolj nevtralna. Pomemben je za razvoj mladih delov rastline, kot so listi, steblo, zelo pa vpliva na tvorjenje cvetnega prahu. Magnezij (Mg) je pomemben del klorofila in s tem fotosinteze. Žveplo (S) je sestavni element prehrane in kot tak gradnik beljakovin v rastlinah. Železo (Fe) sodeluje pri fotosintezi in vezavi dušika v rastlini. Bor (B) pa vpliva na tvorjenje sladkorjev v plodovih in pravilno rast rastline.