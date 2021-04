Primanjkljaj državnega proračuna je po začasnih podatkih v prvih treh mesecih letošnjega leta znašal 1,291 milijarde evrov, kar je skoraj polovica s proračunom predvidenega primanjkljaja za celotno leto 2021. Brez neposrednega učinka protikoronskih ukrepov bi primanjkljaj v prvih treh mesecih znašal 432 milijonov evrov. Občutnejši primanjkljaj v prvem četrtletju je sicer običajen predvsem zaradi plačila obresti, a je bil v prvih treh mesecih letos okoli dvakrat večji kot v enakem obdobju lani, je danes je v najnovejši publikaciji navedel fiskalni svet,

Prihodki so bili v prvih treh mesecih za en odstotek višji kot v enakem obdobju lani, odhodki pa za 37,5 odstotka, kar je predvsem posledica višjih stroškov dela. Protikoronski ukrepi z neposrednim učinkom na saldo državnega proračuna so marca znašali 332 milijonov evrov, v prvih treh mesecih letos pa 869 milijonov evrov. od tega večina ali 854 milijonov evrov na odhodkovni strani. Skupni neposredni učinek ukrepov od marca lani znaša 3,293 milijarde evrov skupni obseg z upoštevanjem še potencialnega učinka na rezultate državnega proračuna iz naslova poroštev, likvidnostnih kreditov in odlogov plačil kreditnih obveznosti pa 3,831 milijarde evrov.