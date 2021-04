Dončiću je le malo zmanjkalo do trojnega dvojčka, saj je dodal še devet skokov in osem podaj. Njegov met iz igre je znašal 11-26, od tega za tri točke 6-11. Dorian Finney-Smith je pri Dallasu dodal 23 točk, 20 pa Jalen Brunson. Pri Utahu je bil najbolj razpoložen Mike Conley z 28 točkami. Za Dallas je bila to peta zmaga v nizu, po drugi strani pa so Dončić in soigralci končali niz devetih zmag trenutno najboljše ekipe lige, ki ostaja pri 38 zmagah.

»Danes smo prikazali sijajno predstavo v obrambi, proti tako dobremu moštvu, kot je Utah, pa to ni enostavno. To je bil ključ do naše zmage,« je po dvoboju dejal slovenski košarkarski virtuoz.

Teksaška ekipa v obračunu proti Utahu znova ni mogla računati na svojega poškodovanega gibljivega centra Kristapsa Porzingisa, v odsotnosti Latvijca pa so odgovornost na svoja ramena prevzeli drugi košarkarji. Dončić je znova kazal svoje čarovnije, poleg njega pa so se pred 4261 gledalci v American Airlines Centru izkazali tudi njegovi soigralci, ki so tekmece iz dežele mormonov zasenčili predvsem v tretji četrtini, ki so jo zaključili z vodstvom 87:69.

Dallas bo naslednjo tekmo igral v noči na četrtek, ko bo gostoval v bližnjem Houstonu.

V noči na torek je bilo onstran Atlantika na sporedu še šest tekem. Brooklyn Nets so v sosedskem obračunu na kolena položili New York Knicks s 114:112. Mrežice so v odsotnosti Blaka Griffina, Kevina Duranta, Tylerja Johnsona in Landryja Shameta po le štirih minutah igre ostali še brez poškodovanega Jamesa Hardna, v njihovi odsotnosti pa je v polnem sijaju zablestel Kyrie Irving in kratkohlačnikom nasul 40 točk.

Toronto Raptors so po hudem boju ukanili Washington Wizards s 103:101, zmagoviti koš po metu za tri točke pa je v izdihljajih tekme dosegel Gary Trent Jr. Kanadska zasedba je v končnici nadoknadila 19 točk zaostanka, najbolj učinkovit pa je bil Pascal Siakam z 22 točkami. V zasedbi iz ameriške prestolnice je Russell Westbrook dosegel trojni dvojček (23 točk, 14 skokov in 11 podaj), njegova ekipa pa je doživela četrti poraz v nizu.

Trenutno najslabša ekipa v NBA Minnesota Timberwolves je premagala Sacramento Kings s 116:106. V domači ekipi sta bila najbolj učinkovita D'Angelo Russell s 25 ter Karl-Anthony Towns s 23 točkami in 13 skoki.

Detroit Pistons so zanesljivo v gosteh premagali Oklahoma City s 132:108, Cleveland Cavaliers pa so v San Antoniu na krilih Dariusa Garlanda, ki je dosegel 37 točk, kar je njegov rekord v ligi NBA, slavili s 125:101.

Izjemno negotov obračun je bil v Houstonu, kjer je Phoenix zmagal s 133:130. Prvo ime dvoboja je bil Devin Booker, ki je v zadnji četrtini dosegel 18 od svojih 36 točk.