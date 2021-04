#video Dončićev Dallas praznih rok iz Houstona

Košarkarji Dallasa so v ligi NBA v lokalnem dvoboju morali priznati premoč tekmecev iz Houstona, ki so na krilih povratnika Johna Walla, ki je dosegel 31 točk ter sedem podaj, slavili s 102:93. Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić je za osmoljence teksaškega dvoboja v 37:28 minute dosegel 23 točk, devet skokov in pet podaj.