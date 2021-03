Od leta 1951, ko je liga NBA v Bostonu prvič organizirala tekmo vseh zvezd, bi težko našli kakšno, ki je bolj razdvajala javnost in sodelujoče košarkarje od tokratne. Odgovor zakaj, je jasen – pandemija koronavirusa. Medtem ko v letošnji sezoni veljajo strogi varnostni protokoli, po katerih košarkarji na gostovanjih ne smejo več zapuščati niti hotela in morajo ob še tako bežnem stiku z okuženo osebo v karanteno, po tekmah pa jih po igriščih preganjajo celo varnostniki, ki želijo preprečiti pozdravljanje, objemanje ali kakršno koli drugo interakcijo med igralci nasprotnih moštev, ki so se sicer pred tem podili in »ruvali« na parketu 48 minut, se je vodstvo lige kljub tveganju odločilo, da dogodek izpelje. Sicer v okrnjeni izvedbi, pa vendar se to marsikomu, tudi zvezdnikom LeBronu Jamesu, Kawhiju Leonardu, Jamesu Hardnu in drugim, zdi povsem nesmiselno in celo nevarno.

Več deset tisoč ljudi finančno odvisnih od lige NBA V nedeljo se bo tako v Atlanti med seboj pomerila najbolj priljubljena dvanajsterica iz vzhodne in zahodne konference. Drugič v karieri bo na tekmi sodeloval tudi Luka Dončić, znova v prvi peterki. 22-letni Ljubljančan bo tekmoval tudi v spretnostnem poligonu, ki bo tako kot tekmovanje v metanju trojk in zabijanju na isti dan kot tekma vseh zvezd. Vsi sodelujoči košarkarji bodo morali v Atlanto priti z zasebnimi prevoznimi sredstvi, za nastop na dogodku pa bodo morali biti dvakrat zaporedoma negativni na testu za koronavirus. Z njimi bo lahko prišlo omejeno število družinskih članov, ki pa morajo pred tem preživeti sedem dni v karanteni, s seboj pa prinesti štiri zaporedne negativne teste. Košarkarji in njihovi povabljenci hkrati danes in jutri ne bodo imeli izhoda iz hotela, razen ko bodo šli v dvorano, tudi druženje z drugimi v hotelu bo omejeno. Čeprav se zdi, da vsi »kazalci« kažejo proti organizaciji takšnega dogodka, pa je komisar lige NBA Adam Silver izpostavil, da so glavni razlog za nasprotno odločitev – poleg finančne plati – ljubitelji košarke. »Skoraj 100 milijonov ljudi z vsega sveta je sodelovalo v glasovanju za prvi peterki. Številka je blizu lanski, kljub temu da je bil čas glasovanja krajši in da v svetu vlada pandemija. To je jasen pokazatelj, da si ljudje želijo takšnega spektakla,« je pojasnil Adam Silver in priznal, da določeno tveganje obstaja, a ga bodo s protokoli zmanjšali na minimum. Ker je liga NBA samo v lanski sezoni izgubila 1,5 milijarde dolarjev pričakovanega prihodka, podobno pa bo zaradi manjšega števila tekem in večinoma praznih dvoran tudi letos, se Silver ni mogel izogniti očitkom, da s sodelavci vse to počnejo zaradi denarja. A na očitke podal argumentiran odgovor: »Trenutno smo sredi velike zdravstvene, a hkrati tudi ekonomske krize, ki ni prizanesla niti naši ligi. Plače več deset tisoč ljudi so neposredno odvisne od nas. Daleč od tega torej, da bi tekmo vseh zvezd ali celotno letošnjo sezono organizirali le zaradi osebnih finančnih koristi. Zelo daleč,« je bil jasen Adam Silver.