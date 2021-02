Dallas po 32 odigranih tekmah zaseda deveto mesto v ligi s 16 zmagami in prav toliko porazi. Na zadnjih devetih tekmah so slavili sedemkrat.

Dončić in soigralci so dvoboj odprli odlično in prvo četrtino zaključili s prednostjo 12 točk. Brooklyn se je tudi brez svojih poškodovanih zvezdnikov Kyrieja Irvinga in Kevina Duranta približal na vsega dve točki, košarkarji iz Teksasa pa so se nato v tretji četrtini odlepili na dvomestno razliko. V zadnji so jo povišali na 22 točk, rezervisti pa so tekmo mirno pripeljali do konca.

Dončić, ki prav danes praznuje 22. rojstni dan, je že v prvem polčasu dosegel 19 točk, v drugem pa se je ustavil pri 27 in dodal še šest skokov ter sedem podaj. Iz igre je zadel 11 od 21 metov (3 od 10 za tri), na igrišču pa prebil 33:43 minute. Ob vrnitvi na parket je Latvijec Kristaps Porzingis prispeval 18 točk, pri domačih pa je 29 točk dosegel James Harden.

Statistično gledano je Dončić v ZDA odigral zadnjo tekmo kot 21-letnik, njegove številke pa so impresivne. V tem času je v NBA dosegel 4168 točk (9. izkupiček do 22. leta), 1394 skokov (20.) in 1245 podaj (3.), kar v povprečju pomeni 25,4 točke, 8,5 skoka in 7,6 podaje na tekmo. Zgodovinsko gledano je pred 22. letom postal najuspešnejši košarkar po številu doseženih trojk (419) in trojnih dvojčkov (32) ob odigranih 164 tekmah, kar pa ga uvršča šele na 49. mesto lestvice.

Po tekmi se mu je poklonil tudi nekdanji organizator igre in zdajšnji trener Brooklyna Steve Nash. »Predstavlja vse izzive, ki si jih lahko zamisliš. Je izjemen strelec, izsili veliko osebnih napak, obenem pa soigralce razigrava na elitni ravni,« je po tekmi dejal med drugim tudi nekdanji igralec Dallasa med letoma 1998 in 2004.

Skok in podaja Čančarja, nov trojni dvojček Jokića Do zanesljive zmage je s svojim moštvom prišel tudi drugi slovenski predstavnik to noč Vlatko Čančar. Denver je namreč s 126:96 premagal ekipo Oklahoma City Thunder. Čančar je ob tem dobil slabih šest minut in v statistiko vpisal po en skok in podajo. Znova je blestel srbski center Nikola Jokić, ki je prišel do novega trojnega dvojčka z 19 točkami, 13 podajami in 11 skoki. Nuggets so na lestvici zahodne konference mesto pred Dallasom z razmerjem zmag in porazov 18-15. Utah Jazz še naprej zasedajo vrh zahoda. Danes so za 27. zmago ob le sedmih porazih v ligi v gosteh ugnali Orlando Magic s 124:109. Na vzhodu na vrhu kljub porazu ostajajo Philadelphia 76ers (22-12). Na domačem parketu so imeli danes ogromno težav s Cleveland Cavaliers, ki so slavili po podaljšku s 112:109. Z 42 točkami, 13 skoki in 6 podajami se je pri poražencih izkazal eden glavnih kandidatov za naziv najkoristnejšega igralca rednega dela sezone, Kamerunec Joel Embiid. Zmag so se ponoči veselili še pri Washington Wizards, New York Knicks in San Antonio Spurs. Slednji so s 117:114 ugnali New Orleans Pelicans. Newyorčani so bili boljši od Indiane s 110:107, Washington pa je zanesljivo ugnal Minnesoto Timberwolves s 128:112. V noči na ponedeljek bo od slovenskih košarkarjev dejaven Goran Dragić z vročimi Miami Heat. Gostili bodo Atlanto hawks.