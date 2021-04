Slovenski glasbeni dnevi (SGD), ki jih organizira Festival Ljubljana, na enem mestu povežejo praktično vse pomembnejše glasbene institucije v Sloveniji. Zaradi kovid razmer bo festival med 14. in 22. aprilom potekal prek spleta, za uvod in zaključek bosta na sporedu ena sodobna in malce starejša slovenska opera, vmes pa se bodo zvrstili številni komorni koncerti. Slovensko glasbeno (po)ustvarjalnost bo podčrtal še mednarodni muzikološki simpozij, letos na temo širše družbene vloge operete kot umetniške zvrsti.

Poklon Mariboru SNG Maribor je leta 2019 praznoval stoletnico ustanovitve svoje prve umetniške enote, Drame, leto pozneje pa še stoletnico priključitve Opere. Zato so skladateljici Nini Šenk ter libretistu in režiserju Igorju Pisonu naročili glasbenogledališko noviteto Marpurgi (po istoimenskem romanu Zlate Vokač Medic) in se tako poklonili teatru in izjemni zgodovini Maribora. Opera je premiero doživela oktobra v Mariboru. Poklon mestu bo tudi koncert Orkestra Slovenske filharmonije pod dirigentskim vodstvom Simona Krečiča, na katerem bodo izvedli tri orkestralna dela mariborskih ustvarjalcev Tomaža Sveteta, Marjana Šijanca in Vita Žuraja, ter koncertantno delo enega najpomembnejših slovenskih simfonikov, Blaža Arniča, Simfonijo št. 4 Resurrectionis, op. 15 za orgle in orkester. Solist bo organist Gregor Klančič. Na koncertu samospevov Hommage à Beethoven & Wolf se bodo interpreti sopranistka Theresa Plut, tenorist David Jagodic in pianistka Andreja Kosmač poklonili skladateljema L. van Beethovnu in Hugu Wolfu, poslastica večera pa bo nekaj izbranih del skladatelja Anselma Hüttenbrennerja, ki je bil prijatelj Beethovna in Schuberta, utemeljitelja samospeva 19. stoletja. V okviru Koncertnega ateljeja društva slovenskih skladateljev pa bomo prisluhnili novitetam za violino in klavir skladateljev Maje Matić in Petra Šavlija ter izbranim skladbam Marija Kogoja, Wolfganga Rihma in Rebecce Saunders. Poustvarjalca bosta violinist Janez Podlesek in pianist Jan Sever.