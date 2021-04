Skoraj celotno pomladansko sezono smo čakali, da bosta na startu dirke zopet skupaj najboljša slovenska in hkrati najboljša kolesarja na svetu Primož Roglič (Jumbo-Visma) in Tadej Pogačar (UAE). Današnji uvodni kilometer dirke po Baskiji pa je v srca slovenskih navijačev privedel številne spomine, ki so za nekatere nadvse srečni, za druge še kako boleči. Tamau Pogi in Rogla sta bila nazadnje skupaj na startu dirke pred pol leta (4. oktobra lani), ko je Roglič dobil klasiko Valonska puščica oziroma Liege–Baston–Liege, kot se uradno reče dirki. A ker je bil danes na sporedu kronometer, je spomin vseh ljubiteljev kolesarstva še raje zašel dlje v zgodovino, a ne dosti dlje. Pisal se je 19. september, na sporedu je bila predzadnja etapa 107. izvedbe dirke po Franciji. Takrat še 30-letni Kisovčan je imel pred tedaj 21-letnim fantom iz Klanca pri Komendi skoraj minuto prednosti pred odločilno vožnjo na čas, ki se je končala z zahtevnim vzponom na La Planche des Belles Filles. Kako si je tisti dan končal, verjetno ni treba ponavljati. Omenimo le, da je prišlo do zgodovinskega preobrata.

Na novo razmerje moči je bilo tudi na današnji dan treba dolgo čakati. Prvi kolesar sveta je namreč svojo bitko z uro začel med prvimi na startni listi, njegov največji konkurent pa se je na 13,9-kilometrsko preizkušnjo podal tri ure kasneje kot zadnji tekmovalec dneva. Kronometer je bil zelo zanimiv, saj so kolesarji najprej opravili z 2,4 kilometra vzpona, sledil je dolg počasen spust. Kronometristi so navzdol vozili praktično do samega cilja, 600 metrov pred ciljem pa jih je čakal »zid«. Brutalen zaključek z 19-odstotnim naklonom je poskrbel za dokaj velike razlike, na sorazmerno kratki vožnji na čas. Roglič je kronometer opravil s časom 17:17.55 in ob začetku startne liste pričakovano prevzel prednost s prednostjo skoraj pol minute. Kaj je ta čas pomenil za skupno razvrstitev na etapi, ni vedel niti sam, kar je nakazoval njegov anemičen prihod skozi cilj, ko ni pokazal prav nobene reakcije. V cilju se je nato v miru razkolesaril, nato pa užival na mestu za vodilnega tekmovalca, ko so tekmeci za njim zaostajali eden za drugim. »Res zelo zabaven kronometer. Najprej zahteven klanec, nato spust in nato še en res strm vzpon za konec. Bilo je zabavno in šel sem hitro, kakor sem le mogel. Bomo videli, kaj bo to pomenilo na koncu, če bo dovolj za zmago,« je sproščeno komentiral svoj nastop na mestu za vodilnega, ko še ni vedel, da bo tam ostal vse do konca. Je pa bil ves čas vidno dobro razpoložen, ob čakanju na največje konkurente si je privoščil tudi manjši obrok.

Pogačar veliko izgubil v drugem delu

Bolj se je bližal nastop Pogačarja, bolj se je vedelo, da je Roglič s kronometrom opravil izjemno in napetost, kaj lahko mladenič pripravi tokrat, je bila na vrhuncu. Roglič je namreč s številnimi konkurenti opravil suvereno. Dolgoletni tekmec Richard Carapaz (Ineos) je zaostal 45 sekund, nova okrepitev ekipe UAE Marc Hirschi je za Slovencem na cilju zaostal 37 sekund. Dolgo časa je bila v vodstvu dirke celo trojica iz ekipe Jumbo-Visma, saj sta se Rogliču najbolj približala Jonas Vingegaard, ki je zaostal 18 sekund, in Tobias Foss (+0,24). To je še en podatek, da je nizozemska ekipa, po lanskoletnem porazu na dirki po Franciji, v pripravljalnem obdobju velik poudarek namenila vožnji na čas. Prvi pravi napad je Roglič odbil slabe pol ure pred startom Pogačarja, ko ga je izzval ravno Pogijev sotekmovalec Brandon McNulty. Američan je bil na vmesnem času po 4,7 kilometra celo 5 sekund hitrejši od slovenskega šampiona, na ciljni črti pa je bil prekratek za dve sekundi in Roglič je ostal v vodstvu. Nekdanji smučarski skakalec je lahko tako še naprej užival na mestu za vodilnega, kjer je v tem času poslušal glasbo s svojega mobilnega telefona. Do nastopa Pogačarja se Rogliču nihče več ni pretirano približal. S svojim nastopom je bil lahko zadovoljen le Britanec Adam Yates (Ineos), ki je zaostal za 28 sekund in bo tako do konca dirke še nevaren v boju za skupno zmago. Vse kamere so bile nato usmerjene v zadnjega zmagovalca dirke po Franciji. Mladi Komendčan je začel silovito in je bil na vmesnem času 2 sekundi hitrejši od Rogliča in tri sekunde počasnejši od McNultyja. Ko je vse kazalo na tesen obračun, pa so ure nato pokazale, da je Pogačar v drugem delu kronometra malce popustil in si je nabral kar nekaj zaostanka. V cilj je prišel s časom 17:45, kar je zadoščalo za sedmo mesto. Njegov zaostanek za rojakom pa je enak Yatesevemu, kar znaša 28 sekund.

Roglič si je tako uvodni dan dirke po Baskiji privozil lepo prednost pred najhujšimi konkurenti za končno zmago. »Prelepo je biti spet tu. V Baskiji sem že zmagal na nekaj kronometrih do sedaj. So malce drugačni, a so mi zelo všeč. Težak vzpon, spust, nekaj zahtevnih ovinkov in strma rampa na koncu. Zelo zabavno in seveda sem presrečen z današnjim nastopom,« je po koncu tekme dejal današnji zmagovalec, čigar povprečna hitrost vožnje je danes znašala 48,3 km/h.

Sledilo je tudi vprašanje, kako je zadovoljen s tem, da je premagal Pogačarja in si privozil veliko prednost. »Nisva le midva na tej dirki. Tukaj so še preostali fantje. Seveda je za menoj in za našo ekipno odličen dan, a že jutri nas čaka novo zahtevno delo,« se Roglič zaveda, da ga do konca dirke čaka še veliko dela ter da ga bo izzvalo še veliko kolesarjev.

Danes sta mu družbo na koncu na odru za zmagovalce delala McNulty in sotekmovalec Vingegaard. Na dirki nastopa še en Slovenec Jan Polanc, ki je danes zasedel 50. mesto s časom 18:30.