Gor in dol ter na koncu še enkrat strmo navzgor. Tako nekako bi lahko opisali današnjo 167,7 kilometrov dolgo tretjo etapo dirke po Baskiji. Številne neravnine in štirje kategorizirani vzponi, dva povsem pri koncu, sta pomenila nov razburljiv dan v boju za skupno vodstvo. Na srečo je bilo vsaj vreme naklonjeno kolesarjem.

Čeprav si je skupina sedmih ubežnikov privozila skoraj sedem minut prednosti, je bilo ves čas moč slutiti, da bodo o zmagovalcu odločali glavni pretendenti za skupno zmago. V glavnini so imele številne ekipe svoje načrte in redko kdaj se zgodi, da se v lovu za ubežniki izmenja toliko število ekip, kot se je danes. Med najmočnejšimi ekipami na dirki sta bili najbolj zadržani ekipi Jumbo-Visma in UAE za kateri nastopata najboljša slovenska kolesarja Primož Roglič in Tadej Pogačar. Čeprav je Roglič vodilni kolesar na dirki, je dokaj pasivno kolesarjenje nizozemske ekipe pričakovano, saj imajo v Baskiji izjemno mlado ekipo, ki nabira izkušnje. Bolj presenetljiva je vožnja ekipe iz Emiratov, ki nastopa v najmočnejši postavi in pričakovati bi bilo, da bodo Rogliča in ostale konkurente napadali že pred odločilnimi deli etape. Vseeno pa so že drugi dan zaporedoma to delo prepustili preostalim. Glavnina je bila v lovu na ubežnike uspešna in jih je ujela še pred zaključnima dvema vzponoma.