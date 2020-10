Najstarejša izmed petih največjih klasik v kolesarstvu, organizirajo jo od leta 1892, je potekala po ustaljenem scenariju z dolgim začetnim pobegom in obračunom favoritov v najtežjem delu trase.

V etapi je bil zaradi padca od glavnine nekaj časa oddaljen Pogačar, uspešno pa se je težavam izogibal Roglič, ki je spretno krmaril v glavnini, v kateri sta ritem narekovali moštvi Deceuninck-Quick-step, za katerega vozi Alaphilippe, in Sunweb za Hirschija, med tednom zmagovalca valonske puščice (Roglič ni nastopil).

Glavnina s favoriti je Švicarja Michaela Schärja (CCC Team), edinega od preostalih ubežnikov, ujela na vzponu Redoute, ki velja za ključno točko dirke 35 kilometrov pred ciljem.

Na strmem klancu s povprečnim naklonom 8,9 odstotka je hitro prišlo do selekcije med najboljšimi, ki so se nato spopadli na zadnjem strmem vzponu.

V zadnjem delu etape so se napadi vrstili eden za drugim, a je moštvo svetovnega prvaka nevtraliziralo vse poskuse pred zadnjim vzponom na Roche-aux-Faucons. Na njem je potegnil Tom Dumoulin, sledili pa so mu le najboljši, med njima tudi Pogačar in Roglič.

Nato je napadel Alaphilippe, sledil pa mu je Hirschi, za njim pa sta se pripeljala prek vrha tudi Roglič in Pogačar. Nekoliko v ozadju pa je kolesarila skupina 13 kolesarjev, vključno z Mohoričem.

Zdelo se je, da se bo četverica pomerila za zmago, a se je iz ozadja po odličnem spustu in napadu približeval Mohorič, ki je prehitel vodilne, a mu je v zaključku zmanjkalo moči za sprint.

Slednjega je prvi začel Alaphilippe, za njim je šel Hirschi, močan pa se je zdel tudi Pogačar, ki se je bližal obema favoritoma, toda menjava smeri sprinta svetovnega prvaka iz Imole je iz boja za zmago izločila tako Hirschija kot Pogačarja na levi strani, Rogliču pa se je odprla pot na desni.

Francoz je nerazumljivo nekaj deset metrov pred ciljem začel proslavljati, a ga je s sunkom kolesa prek črte za nekaj centimetrov ugnal Roglič in se veselil prve slovenske zmage na petih velikih kolesarskih spomenikih.

Alaphilippa so komisarji zaradi nevarne vožnje kaznovali in mu prisodili peto mesto, tako da sta na tretje in četrto mesto napredovala Pogačar in Mohorič.