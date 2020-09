Tadej Pogačar je šokiral celotno svetovno kolesarsko javnost. Z izjemnim kronometrom je prišel do neverjetnega uspeha. Danes je osvojil vse, kar je lahko osvojil. Prišel je do etapne zmage, do pikčaste majice in najbolj neverjetnega uspeha, slekel je tudi rumeno majico Primožu Rogliču, ki ga je na današnji uri resnice prehitel za skoraj dve minuti.

Ob 13. uri se je začela predzadnja preizkušnja na 107. dirki po Franciji. Kolesarji so se spopadli z edino vožnjo na čas na letošnjem Touru, ki pa je bila zaradi težkega vzpona na La Planche des belles filles zelo zahtevna. To je bila pred jutrišnjo parado šampionov tudi zadnja priložnost za spremembe v skupnem seštevku. Znotraj boja za skupno uvrstitev pa je potekal še boj za pikčasto majico. V obeh bojih sta pomembno vlogo igrala tudi Roglič in Pogačar, ki sta branila prvo in drugo mesto v skupni razvrstitvi, z ramen Ekvadorca Richarda Carapaza pa sta želela sneti tudi majico z rdečimi pikami.

Tekmovalci so se na pot podajali v dveminutnem razmiku, od Slovencev pa se je prvi na traso podal Luka Mezgec, saj so kolesarji nastopali v obratnem vrstnem redu, ki ga držijo v skupnem seštevku. Mezgec je za 36,2 kilometrsko traso porabil 1:06.54, kar je bilo dovolj za 142. mesto. Dve minuti in 25 sekund manj je za današnjo nalogo porabil Matej Mohorič, ki je bil 96. Še preden se je napetost dodobra razvnela, je v cilj prišel tudi Jan Polanc, ki je bil še nekaj hitrejši od Mohoriča. Njegov čas je znašal 1:00.8, to pa je bilo dovolj za 22. rezultat dneva. Ravno ko je v cilj prišel Polanc, se je na dirki začelo tudi bolj pomembno dogajanje. S startne rampe se je takrat pognal Carapaz. Do nastopa Rogliča in Pogačarja pa je bilo še dobrih 15 minut.

Tadej je s starta krenil ob 17:12, Primož pa dve minuti pozneje. Do pričetka vožnje vodilnega tekmovalca na dirki po Franciji je bil v cilju z naskokom najhitrejši Remi Cavagna, ki je s časom 57:54 samozavestno čakal, da s svojim delom opravijo najboljši in je upal tudi na etapni uspeh. Francoski državni prvak v kronometru je izjemno hitro opravil z »ravninskim« delom kronometra, na vzponu pa je še pustil nekaj prostora za izboljšanje. Prvi je Francoza prehitel dobitnik dveh etap na letošnji dirki in Rogličev sotekmovalec Wout van Aert, ki je za zadnji del kronometra tudi zamenjal kolo. Ravno menjava mu je omogočila, da je bil na vzponu hitrejši od Cavagne in ga na ciljni črti prehitel za 28 sekund. Nov mejnik je tedaj znašal 57:26. Še bolje pa je uro resnice odpeljal Tom Dumoulin, ki je bil hitrejši še za 10 sekund. V cilj je vmes prišel tudi Carapaz, ki pa ni blestel na vzponu in ni osvojil novih točk za razvrstitev za pikčasto majico.

Pogačar šokiral Rogliča Prava drama pa se je odvijala v ozadju. Vodilni do današnje etape Roglič je trpel od začetka kronometra, z verige pa se je snel njegov največji konkurent Tadej Pogačar, ki je do pričetka vzpona pridobil pol minute in za zadnjih šest kilometrov je imel 30-letnik zgolj še 27 sekund prednosti. Oba slovenska kolesarja sta za zadnji zahtevni del tudi zamenjala kolo, a mladi Komendčan ni popuščal. Z izjemnim tempom je nadaljeval tudi na vzponu in iz metra v meter pridobival proti nosilcu rumene majice, ki se je vidno mučil. Po obrazni mimiki se je videlo, da je Pogačar veliko bolj svež in napadalen na celotnem klancu, Roglič pa je po radijskih zvezah že prejemal podatke, da ga je Pogačar prehitel. V cilj je prišel povsem v šoku in solzah. Tadej Pogačar ga je prehitel za minuto in 56 sekund, kar je bilo sicer vseeno dovolj za peto mesto na etapi. »Ne vem, kaj naj povem. Mislim, da sanjam. Neverjetni dan in izjemen uspeh zame in celotno ekipo,« je bil brez besed v cilju Pogačar. Sprememba je prišla tudi na tretjem mestu v skupnem seštevku, kjer je Richie Porte prehitel Miguela Angela Lopeza. »Zelo sem razočaran nad rezultatom, a od sebe sem dal 110 odstotkov. Sebi nimam kaj zameriti. Tadej je bil danes bistveno močnejši in moram mu čestitati za ta nastop,« je po nekaj trenutkih športno sprejel poraz Roglič, ki se je ustavil pri mikrofonu nacionalne televizije.