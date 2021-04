Nemško podjetje Lunos že desetletja izkorišča sistem naravnega toka skozi stanovanje, ob pojavu rekuperacijskih elementov so v vhodne enote dodali še te in s tem zagotovili bolj varčno prezračevanje. Danes lahko rečemo, da je tudi po zaslugi slovenskega podjetja Lunos prezračevanje v slovenskih stanovanjih naredilo velik korak naprej. In bo še večjega tudi z novim izdelkom i-VENT, ki so ga razvili v Sloveniji. Ta na eni strani močno poenostavlja vgradnjo in na drugi strani prednost decentralnega sistema pred lokalnim prezračevanjem dodatno krepi z učinkovitim in enostavnim sistemom upravljanja vseh vključenih enot ter aplikacijami, ki ponujajo dodatne možnosti nadstandardnega upravljanja.

Iskanje nadgradnje Podjetje Lunos, d. o. o., je v desetih letih delovanja v slovenske domove vgradilo že več kot 20.000 prezračevalnih sistemov v vse vrste objektov, na podlagi izkušenj in tudi mnenj kupcev pa je začelo iskati še dodatne in nove rešitve. Ob novogradnji z vgradnjo oziroma razvodom kabelske povezave ni težav, drugače pa je pri adaptacijah, ko vsak želi čim bolj čisto in enostavno vgradnjo. Sisteme napajanja in krmiljenja do enot je mogoče speljati z nadometno montažo, vendar je to za marsikoga moteče in je tako opcija daljinskega brezžičnega upravljanja vsekakor dobrodošla. Potrebna kabelska napeljava od centralnega sistema upravljanja in transformatorja do posameznih enot znaša za individualno hišo okoli 50 metrov, z novim sistemom pa se to zmanjša na približno 10 metrov. Nadometna montaža je sicer enostavna, vseeno pa vsaj v določenih primerih moteča in se bodo tudi zato številni kupci odločili za i-VENT. Poleg tega je sistem narejen na osnovi Lunosovih rekuperacijskih sistemov e2, ki jih bodo obstoječi lastniki lahko nadgradili s pametnim upravljanjem (prek aplikacije), ki tudi prinaša prednosti.

Daljinsko upravljanje »Ključ in pamet vsega delovanja je posebna krmilna enota, poseben sistem regulacije, ki deluje brezžično. Omogoča bolj natančne nastavitve, avtomatika je optimizirana, uporabniku prinaša dodatne funkcije, pri tem pa zadeve ne zakomplicira. Sistem lahko pustimo v avtomatskem delovanju in z njim nimamo praktično nobenega opravka. Lahko pa ga prilagajamo, tvorimo skupine elementov po posameznih delih objekta, denimo v bivalnem delu, spalnici … Ob tem je vsakemu elementu priložen daljinski upravljalnik, ki omogoča avtomatsko delovanje in spreminjanje hitrosti oziroma intenzivnosti prehajanja zraka,« razlaga direktor podjetja Milan Kuster. Bistveno je centralno upravljanje, ki je kot tako osnova decentralnega sistema prezračevanja tudi pri drugih Lunosovih sistemih, a z razliko, da pri sistemu i-VENT vse skupaj pač poteka prek brezžičnega signala. Uporabnik s spremembo režima na enem elementu doseže, da pri spremembi deluje vsa skupina, se druge enote prilagodijo oziroma uglasijo prezračevanje. To je zelo pomembno s stališča pravilnega prezračevanja, kajti vedno mora veljati enostavno pravilo, da kolikor zraka pride v objekt, mora tudi iz njega – in to se doseže s sinhroniziranim delovanjem.

Aplikacija »I-VENT temelji na pretoku zraka v celotnem bivalnem območju z enostavnim upravljanjem, ki je poleg daljinskega upravljalnika možno tudi prek aplikacije, kompatibilne s sistemoma Android in iOS. Stopili smo v korak z zadnjimi možnimi orodji, ki jih tehnologija ponuja. Imamo prvi element na svetu, ki ima tovrstno krmiljenje in so tovrstne aplikacije kompatibilne s praktično vsemi spletnimi usmerjevalniki v uporabi,« pripoveduje Milan Kuster. Prednosti so enostavnejše in centralno nastavljanje temperature, stopnje prezračevanja, vlage in drugih elementov, ob tem pa so dodani različne funkcije poletnega in zimskega prezračevanja, urniki in drugo. Ob vsem tem je dodan še gumb za enostavno in takojšno nastavitev avtomatike, da bo sistem brez posredovanja uravnaval optimalno klimo za celotno območje prezračevanja, prav tako lahko sistem izklopite ali vklopite na daljavo. Pri razvoju sistema so z Lunosom, d. o. o., sodelovali podjetje Astron iz Maribora in avstrijski oblikovalci, Kuster je posebej ponosen na dizajn notranjega difuzorja, ki je obenem edina stvar, vidna v prostoru. Razvoj izdelka je trajal dve leti, proizvodnja poteka v Sloveniji in kot pravi Milan Kuster, načrtujejo v letu 2021 proizvodnjo med pet in sedem tisoč enot, v letu 2022 pa dvig proizvodnje na okoli petnajst tisoč enot. Seveda vsi izdelki Lunosovega programa ostajajo še naprej v prodaji, novi izdelek, ki je nastal v Sloveniji, bo mogoče prek Lunosove mreže kupiti tudi v tujini.