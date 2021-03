Milan Kuster o tem, da je državna pomoč podkupnina za to, da ljudje stoično prenašajo šlamastiko

“Pomoč države ni pomoč, temveč je podkupnina za to, da ljudje stoično prenašajo šlamastiko. Če ne bi bilo pomoči, bi ljudje šli na cesto in problem covida-19 bi bil rešen v 14 dneh. Če hraniš ljudi, doktorje, bolnice in javno upravo bolj, druge sicer manj, in jim ni treba hoditi v službo, lahko takšno stanje vlečeš nekaj let. A ta denar razsipavaš brez veze.”