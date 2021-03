Ponoči se bo prehodno zmerno pooblačilo. Jutranje temperature bodo od -2 do 4 stopinje Celzija. V petek bo povečini sončno. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto se bo oblačnost od zahoda povečala, popoldne bo predvsem na zahodu in jugu že rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. V noči na nedeljo se bo dež nekoliko okrepil in zajel večji del Slovenije in v nedeljo dopoldne ponehal. Popoldne se bo delno razjasnilo.

Vremenska slika: Nad južnim delom Evrope in nad Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam od severa priteka postopno nekoliko toplejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in v petek bo precej jasno, le občasno tu in tam zmerno oblačno.

Biovreme: Danes in v petek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden.