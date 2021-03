V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Pihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 5 do 10, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Opozorilo: V ponedeljek bo pihal okrepljen severni veter, ki bo najbolj izrazit pod Karavankami in v vzhodni Sloveniji. Najmočnejši sunki bodo med 70 in 80 kilometrov na uro.

V torek bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, veter bo čez dan že nekoliko oslabel. V sredo bo pretežno jasno, v vzhodni Sloveniji občasno zmerno oblačno. Veter se bo polegel. Nekoliko topleje bo.