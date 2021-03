Mladi slovenski nogometaši so danes pod Pohorjem opravili še zadnji trening pred začetkom evropskega prvenstva v Sloveniji in na Madžarskem. Ta se bo odvil v dveh delih, saj bo 16 reprezentanc skupinski del odigralo med 24. in 31. marcem, med 31. majem in 6. junijem pa bodo na vrsto prišli še izločilni boji. Domača selekcija je sicer priprave na tekmovanje začela pred tednom dni, v kompletni zasedbi pa se zbrala v ponedeljek, ko so se vrsti zaradi klubskih obveznosti kot zadnji pridružili še Adam Gnezda Čerin, Žan Luk Leban, Žan Medved, Dejan Petrovič in Žan Rogelj.

V popolni zasedbi prvič trenirali danes Slovenijo kot novinko na velikem odru prvi test čaka danes ob 18. uri, ko jim bo na zelenici mariborskega Ljudskega vrta nasproti stala aktualna evropska prvakinja Španija. Ta je v Slovenijo pripotovala v ponedeljek, svojo pripravljalno bazo pa ima v Moravskih Toplicah. Njihov selektor Luis De la Fuente je na prvenstvo pripeljal številne mlade zvezdnike, kot so Brahim Diaz iz Milana, Riqui Puig iz Barcelone in Gonzalo Villar iz Rome, zaradi vpoklica v člansko reprezentanco pa je ostal brez Pedrija (Barcelona), Pedra Porra (Sporting Lizbona) in Bryana Gila (Sevilla), sovrstnikom pa ne bodo mogli pomagati niti Dani Olmo (Leipzig) ter Eric Garcia in Ferran Torres (oba Manchester City). »Fantje se zavedajo, kašen nasprotnik in kakšen turnir jih čaka. Verjamem, da so povsem osredotočeni na tekmo s Španci, moja naloga pa je, da jih skušam umiriti in jim pomagam, da se odklopijo od vseh drugih motečih dejavnikov,« je danes povedal Mile Ačimović, vesel dejstva, da bo njegova ekipa prvenstvo pričakala v popolni zasedbi, zdrava in fizično dobro pripravljena. Zaradi poznega prihoda nekaterih nogometašev na zbor je imel Ačimović sicer nekoliko oteženo delo s sestavo začetne postave za uvodni dvoboj, saj je prvi trening z vsemi nogometaši lahko opravil šele danes. »Fantje, ki so se nam pridružili v ponedeljek, so trenirali šele danes, saj so morali pred tem opraviti regeneracijo,« je priznal selektor, ki pa kljub temu verjame v uspeh in preboj v četrtfinale. »Na sporedu imamo tri tekme in na voljo je devet točk, iz skupine pa napredujeta najboljši dve ekipi. Po prvi tekmi ne bo še nihče izpadel ali se uvrstil v četrtfinale. Za nas bo prva tekma enako pomembna kot preostali dve proti Italiji in Češki. Verjamem, da smo se sposobni uvrstiti v izločilne boje.«