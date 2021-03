»Evropsko prvenstvo je velik izziv za vsakega igralca, selektorja in nogometno zvezo. Počaščeni smo, da nam je Uefa dala možnost za organizacijo tako odmevnega turnirja in ponudila priložnost slovenskim igralcem, da se lahko kosajo z velikani,« je direktor reprezentanc v NZS Miran Pavlin izpostavil na okrogli mizi pod okriljem Slovenske tiskovne agencije. Domača vrsta do 21 let bo v sredo v Mariboru doživela krstni nastop na velikem tekmovanju in odprla prvenstvo na tekmi proti svetovni prvakinji Španiji.

Edinstvena priložnost za mlade Pred več kot dvema letoma je Uefa dodelila organizacijo prvenstva Sloveniji in Madžarski, ki bosta najboljše mlade reprezentance stare celine gostili na osmih stadionih. Pri nas bo tekmovanje potekalo v Ljubljani, Mariboru, Celju in Kopru. Slovenska selekcija bo skupinski del odigrala na Štajerskem, ob morebitni uvrstitvi v izločilne boje pa se bo predstavila v Ljubljani, kjer bo v začetku junija tudi finalna tekma. »Žal nam je, da bodo tribune stadionov zaradi pandemije vsaj v prvem delu prvenstva prazne. Kljub temu želimo med turnirjem utrditi pomen in vlogo nogometa v naši družbi. Želimo poslati sporočilo mladim generacijam, naj sledijo svojim vzornikom in se ukvarjajo s športom. Ne dvomim, da bomo uspešni organizatorji prvenstva. Če bi bila možna druženja, bi na prizorišče pripotovale delegacije poslovnih ljudi, ki bi lahko v naši državi sklepali številne posle in poznanstva,« je razložil predsednik nogometne zveze Rade Mijatović. Slovenija bo med uveljavljenimi državami kot novinka preizkusila svoje sposobnosti na velikem odru. Prvenstvo bo med drugim razkrilo, kako uspešno poteka delo z mladimi nogometaši pri nas. »Igralci bodo prvič občutili, kaj pomeni igrati za svoj grb na tako visoki ravni. Pred njimi je velika priložnost, da se dokažejo pred vso Evropo. Prvenstva mladih reprezentanc imajo izjemno gledanost. Na tekme prihajajo skavti, direktorji, trenerji. Vsak ima priložnost, da si odpre pot v nogometni svet, saj vsi iščejo nove talente,« je pojasnil Miran Pavlin, ki je v članski karieri za slovensko reprezentanco igral na evropskem in svetovnem prvenstvu. Direktor reprezentanc pravi, da je v Sloveniji ogromno nogometnega talenta: »Igralci naj se na igrišču ničesar ne bojijo. Čeprav nasprotniki igrajo za velike evropske klube, so samo iz mesa in krvi. Zakaj ne bi bila Slovenija boljša od njih? Tem igralcem se ponuja edinstvena priložnost, ki je ne gre zamuditi. To bodo zgodovinske tekme.«