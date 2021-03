Prvi tekmec slovenskih upov na njihovem premiernem evropskem prvenstvu bi težko bil zahtevnejši in uglednejši. Z mladimi zvezdniki iz tako slovitih klubov, kot so Roma, Milan in Barcelona ter izkušnjami iz najmočnejših evropskih klubskih tekmovanj je Španija v Ljudskem vrtu hitro razblinila dvome, zakaj se na uvršča v najožji krog favoritov za končno zmago na turnirju. Tehnično vrhunsko podkovana zasedba selektorja Luisa De la Fuenteja je že kmalu zagospodarila na igrišču, s številnimi kratkimi podajami in vršenjem pritiska na napadalni polovici pa tekmecu le redko pustila do žoge.

Ob pogostem obleganju vrat je Španija sicer naletela na disciplinirano obrambo Slovenije, ki pa ni bila nezmotljiva. Prvo večjo napako so napravili v 17. minuti, ko so po podaji Brahima Diaza pozabili na hitrega Abela Ruiza, a se je ob njegovem strelu z bližine z atraktivno obrambo izkazal Igor Vekić. Slovenci so ob le 28-odstotni posesti žoge priložnost za vodstvo iskali prek protinapadov, a bili ob nekaj redkih polpriložnostih nenevarni za vrata petkratnih evropskih prvakov.

Španci so sicer prvih 45 minut napadali predvsem po desni strani, po prihodu iz slačilnice pa igro preselili na drugo stran igrišča, kjer se je razigral kapetan Marc Cucurella. Igralec Getafeja je najprej v 53. minuti podal v kazenski prostor do Javija Puada, ki je s silovitim volejem s 16 metrov premagal Vekića, minuto pozneje pa je po njegovi podaji na 2:0 povišal še Gonzalo Villar. Slovenija je v nadaljevanju zaigrala napadalneje, a bila nemočna, da bi zasukala izid. Najlepšo priložnost za znižanje zaostanka je zapravil Timi Max Elšnik, ki je bil z 12 metrov za las nenatančen. Tekmo so igralci selektorja Mileta Ačimovića tako končali brez strela v okvir španskih vrat in z visokim porazom, potem ko je v izdihljajih dvoboja izid na 3:0 za goste postavil Miranda.