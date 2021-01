V bolnišnicah se je včeraj zdravilo 1266 covidnih bolnikov, na intenzivni negi pa jih je bilo 199. Iz bolnišnic je bilo v domačo oskrbo odpuščenih 80 ljudi. Umrlo je 23 bolnikov.

»Vlada je včeraj sprejela pomembno odločitev o podaljšanju epidemije za 60 dni,« je na novinarski konferenci uvodoma dejal vladni govorec Jelko Kacin. Povedal je še, da je vlada podaljšala večino obstoječih protikoronskih omejitev, se pa odpirajo čistilnice. Šole ostajajo zaprte. Pri prehodu meje so med izjeme, ki omogočajo prehod brez karantene, dodatno uvrstili dvolastnike zemljišč. Poudarke včerajšnje seje vlade smo zbrali v tem članku.

Ni pogojev za kakršnokoli sproščanje

»Sedemdnevno povprečje 1549, kar pomeni, da smo še vedno precej daleč od prvega mejnika, po katerem bi bili v rdečem območju in bi lahko sproščali posamezne dejavnosti,« pravi Kacin in ob tem dodaja, da se trend počasi izboljšuje. »Da bomo prvi mejnik, manj kot 1350 okužb, dosegli v najkrajšem možnem času, se moramo dosledno držati veljavnih ukrepov in ravnati kot da smo okuženi, se pravi samozaščitno. To velja še posebej pred vikendom, ki bi naj bil po napovedih vremenoslovcev zelo lep. Vsi, ki se boste odpravili ven, na izlete, upoštevajte higienska priporočila,« je pozval vladni govorec.

V Sloveniji za zdaj še niso zaznali katerega od novih sevov koronavirusa, so ga pa potrdili v sosednjih državah. »Lahko se zgodi, da se bo ta sev pojavil tudi pri nas, kar bi lahko izrazito vplivalo na našo epidemiološko sliko,« je dejal Kacin in še enkrat pozval k spoštovanju samozaščitnih ukrepov.