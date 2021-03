Zdravku, ki sicer nima več uradne funkcije v klubu, a ima še vedno glavno besedo, kljub temu, da je pred kaznijo ubežal v Hercegovino, so zaradi malverzacij pri prestopih igralcev in izogibanju davčnim dolžnostim potrdili šest let in pol zapora, Zoranu, trenerju in športnemu direktorju, pa so kazen nekoliko zmanjšali, za rešetkami bo moral preživeti štiri leta in osem mesecev, kar je tri mesece manj, kot je bila njegova prvotna kazen.

Po hrvaškem zakonu mora Zoran v osmih dneh odstopiti z mesta trenerja, kar je že tudi storil. Športnih funkcij namreč ne sme opravljati nihče, ki je bil obsojen na več kot šest mesecev zapora. Napovedal je tudi, da bo kazen odslužil, čeprav še vedno zanika krivdo.

Kot so sporočili iz kluba, bo njegovi funkciji zdaj prevzel dozdajšnji pomočnik Damir Krznar.

Vse to se je zgodilo pred povratno tekmo osmine finala proti Tottenhamu, prvo v Londonu je Dinamo izgubil z 0:2.