Absolutni junak tekme je bil Mislav Oršić, ki je z zadetki v 62., 83. in 106. minuti vpisal hat-trick. Slovenski reprezentant Petar Stojanović je za hrvaške prvake igral od 90. minute, v tretji minuti sodnikovega podaljška pa je prejel rumeni karton. »Mislim, da smo vsi junaki. Ta tekma je bila izvrstna od prve minute. Vsi smo dihali kot eden. Srečni smo, ker smo napredovali. Kar se mojih golov tiče – ne vem, kaj naj rečem. O takšni tekmi sanjaš, nato pa se uresniči,« je bil presrečen junak tekme Mislav Oršić.

Dinamo je do enega največjih uspehov v svoji zgodovini prišel le dva dneva za tem, ko je zaradi pravnomočne obsodbe vrhovnega sodišča odstopil njihov trener Zoran Mamić. Ta je sicer sinoči po tekmi uspeh proslavljal skupaj s svojimi nekdanjimi varovanci v slačilnici. »To je čudež. Odigrali smo vrhunsko tekmo. Zame je to najlepši dan, odkar sem v Dinamu. Na igrišču smo dali vse od sebe od prve minute, saj smo se tako dogovorili. To je čudež, kaj drugega ne morem reči,« pa je dejal vratar Zagrebčanov Dominik Livaković.

Po zgodovinski zmagi se je pred stadionom zbralo tudi več sto navijačev navijaške skupine Bad Blue Boys, ki so uspeh proslavljali s petjem in prižiganjem bakel. Po poročanju hrvaških medijev so se slavju kmalu po koncu tekme pridružili še zagrebški nogometaši, ki so prejeli tudi čestitko predsednika hrvaške Zorana Milanovića.

Povsem drugačno je bilo medtem po porazu vzdušje v vrstah poražencev. Vratar londonske zasedbe, ki jo vodi sloviti Jose Mourinho, Hugo Lloris ni skoparil s kritikami na račun svojega moštva in izpad iz tekmovanja označil za sramoto. »Smo več kot le razočarani. To je sramota. Upam, da se vsi v slačilnici čutijo odgovorne za izid. Morali bi biti bolj konkurenčni in tudi psihično močnejši. Tega na igrišču nisem začutil, kar se v tekmovanju na tako visoki ravni hitro kaznuje,« je dejal Francoz.

Nad prikazano igro Tottenhama niso bili nič manj kritični britanski mediji. »Namesto, da bi bila pot v Zagreb zgolj formalnost, so igralci Tottenhama prikazali anemično predstavo, ki je bila popolno nasprotje tiste, ki so jo pokazali domačini,« je zapisal The Guardian.

Med osem tudi Arsenal, Manchester United in Roma Arsenal je na današnjem dvoboju izgubil proti pirejskemu Olympiakosu z 0:1, napredovanje pa si je priigral zaradi zmage na prvi tekmi s 3:1. Edini gol na tekmi v Londonu je dosegel Youssef El Arabi v 51. minuti. Roma je po zanesljivi zmagi na prvi tekmi nad Šahtarjem s 3:0 danes v Kijevu znova zmagala z 2:1. Za zasedbo iz večnega mesta je oba gola dosegel Borja Mayoral v 48. in 72., za ukrajinsko pa Junior Moraes v 59. minuti. Granada je na Puskas Areni v Budimpešti izgubila proti norveškemu Moldeju z 1:2, a napredovala zaradi zmage na prvi tekmi z 2:0. Za Molde sta zadela Jesus Vallejo (29./avtogol) in Eirik Hestad (90./11 m), za andaluzijsko zasedbo pa Roberto Soldado (72.). Manchester United je s prve tekme k Milanu dopotoval z neugodnim izidom 1:1, a si na gostovanju vendarle zagotovil napredovanje. Zato je zaslužen francoski zvezdnik Paul Pogba, ki se je v 49. minuti odlično znašel v kazenskem prostoru in poslal žogo pod prečko. Milan si priigral le eno priložnost, zapravil jo je Zlatan Ibrahimović, ki je v igro vstopil šele po prejetem zadetku svojega moštva. Ajax je proti švicarskemu moštvu Young Boys že prvo tekmo v Amsterdamu dobil s 3:0, napredovanje pa tokrat le še potrdil z zmago 2:0. Strelca golov sta bila David Neres v 21. in Dušan Tadić v 49. minuti z bele pike. Podvig je uspel tudi praški Slavii, potem ko je na domači tekmi z Glasgow Rangers igrala le 1:1, je na Škotskem zmagala z 2:0. To pa po zaslugi golov Petra Olayinke v 14. in Nicolaeja Stanciuja v 74. minuti, ko so imeli domači zaradi izključitve na igrišču dva igralca manj.