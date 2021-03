Predzadnji dan na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja pričakovano ni ponudil ničesar razburljivega. 169 praktično ravninskih kilometrov, kjer se kolesarji niso soočili niti z enim kategoriziranim vzponom, je potekalo povsem po pričakovanjih. Glavnina z vsemi najboljšimi kolesarji in vodilnim v skupnem seštevku dirke Tadejem Pgačarjem (UAE), je kolesarila mirno in strnjeno. Prav nič se niso obremenjevali, da si je skupinica šestih kolesarjev v begu privozila več dve minute prednosti. Ravno nasprotno, v glavnini so se odločili, da se ne bodo podali v lov na ubežnike ter so tako na tak način omogočili, da so se za etapno zmago udarili Simone Velasco (GAZ), Jan Bakelants (IWG), Mads Würtz Schmidt (ISN), Brent Van Moer (LTS), Nelson Oliveira (MOV) in Emīls Liepiņš (TFS).

Šesterica se je taktično lotila zadnjega kroga v mestecu Lida di Ferma, zato je njihova prednost pred glavnino upadla, a možnosti, da bi jih ujela, ni bilo. V ciljnem sprintu je največ iznajdljivosti prikazal Schmidt, ki je razvil največjo hitrost in slavil etapno zmago. Za njim sta dan zaključila Van Moer in Velasco. Glavnina je v cilj prišla z zaostankom minute in devetih sekund, v skupnem seštevku pa ni prišlo do sprememb.