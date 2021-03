Zaradi pandemije novega koronavirusa se dirka proti soncu ni končala v Nici, ampak so organizatorji za zadnji dan pripravili 93 kilometrov dolgo etapo, ki je potekala v treh krogih od kraja Le Plan Du Var do vzpona v mestecu Levens. Kolesarje je pričakalo lepo pomladno vreme, a če je bilo do kolesarjev prijazno vreme, ceste niso bile. »Kolesarstvo je nepredvidljiv šport in nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Danes je naša naloga, da se izognemo vsem težavam na cesti in majico varno pripeljemo na cilj,« je samozavestno razlagal pred začetkom etape vodilni kolesar dirke Primož Roglič. Ko pa so kolesarji prevozili zgolj dobrih 20 kilometrov, se je začela Rogličeva nočna mora številka dve. Zapletel se je in grdo padel. Čeprav je bil povsem potolčen, je borbeno sedel nazaj na kolo in se vrnil v glavnino, ki je tudi športno malce umirila tempo ob padcu najboljšega kolesarja. Roglič ni bil edini, ki se je na kratki etapi znašel na tleh, saj jo je skupilo še nekaj kolesarjev.

Vsi proti Rogliču Etapa je nato potekala dokaj mirno, ko pa je vodilni kolesar dirke padel še enkrat 25 kilometrov pred ciljem, se je v glavnini razživelo. Kolesar Jumbo-Visme pa je moral še zamenjati kolo. Tokrat Rogličevi konkurenti niso več čakali ter so napadli na polno in zdelo se je, da celotna glavnina tekmuje proti zmagovalcu treh etap letošnje izvedbe dirke Pariz–Nica. Močan tempo v glavnini sta začeli narekovati ekipi Astane in Bore-Hansgroge. Roglič je hitro ostal brez pomočnikov, ki so mu želeli pomagati pri vrnitvi v glavnino in ostal je povsem sam pri ubranitvi 52 sekund prednosti, ki jih je imel pred začetkom etape. V slogu velikega borca je močno pritiskal na pedala, a sam proti glavnini ni mogel storiti veliko in zaostanek se je povečeval. Kmalu je znašal več, kot je imel prednosti pred začetkom etape in vprašanje je bilo, če še lahko ubrani rumeno majico. Ves čas je prehiteval kolesarje, ki so izgubili stik z glavnino, a zaostanek se je še povečeval.

Schachmann ubranil zmago Čeprav je Roglič vozil v slogu največjega borca, se ostali kolesarji nanj niso več ozirali. Slovenec se lahko le tolaži s tem, da si je z borbeno vožnjo priboril nemalo novih oboževalcev, ki sočustvujejo z njegovimi današnjimi težavami. Do etapne je v izjemnem zaključku prišel Magnus Cort Nielsen (EF-Education-Nippo), ki je bil močnejši od Christopha Laporta (Cofidis) in Pierrea Latoura (Total Direct Energie. V času zmagovalca je zaključil tudi Maximilian Schachamnn (Bora-Hansgroge), ki je tako po težavah Rogliča še drugič zapored osvojil dirko proti Soncu. Primož Roglič je v cilj prišel z zaostankom treh minut in osmih sekund, kar ga je na koncu uvrstilo na šele na 15. mesto v skupnem seštevku. Za Schachmannom sta se uvrstila Aleksander Vlasov in Ion Izaguirre oba člana Astane. Če upoštevamo lansko razočaranje na predzadnji dan dan Dirke po Franciji, je to že drugo veliko razočaranje Primoža Rogliča na francoskih tleh, če pa temu dodamo še padec na Kriteriju Dauphine, pa je to tretje.