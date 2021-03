Pet milijonov evrov naj bi po neuradnih informacijah znašala nova letna plača Tadeja Pogačarja, ki je nedavno podaljšal pogodbo z ekipo UAE Team Emirates kar do leta 2026. Toda 22-letni fant s Klanca pri Komendi je včeraj znova dokazal, da si zasluži vsak cent bogatih šejkov, kajti na zadnji etapi, zgolj dobrih deset kilometrov dolgem in povsem ravninskem kronometru, je s četrtim mestom le še potrdil zmago v skupnem seštevku dirke dveh morij in zadržal modro majico najboljšega v zvezdniški zasedbi na 56. izvedbi enotedenske dirke.

Najmlajši zmagovalec francoskega Toura v zadnjih 116 letih je tako slavil že na svojem premiernem nastopu na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja s prednostjo kar minute in treh sekund pred Belgijcem Woutom Van Aertom (Jumbo-Visma). Tako je ponovil uspeh svojega rojaka Primoža Rogliča, ki je na tej dirki leta 2019 – pred zadnjo etapo je imel 25 sekund zaostanka – prehitel drugouvrščenega Adama Yatesa za pičlih 31 stotink sekunde.

»Fantastična predstava« – tako je Pogačarjev nastop na včerajšnjem kronometru (povprečna hitrost kar 53,6 km/h) pod palmami v letoviškem mestu San Benedetto del Tronto in na celotni dirki svetovne serije navdušeno opisal komentator televizijske postaje Eurosport. V zadnji etapi je Slovenec s četrtim mestom v vožnji na čas zlahka ubranil skupno vodstvo na 1109 kilometrov dolgi dirki, ki ga je prevzel s sobotno zmago (to je bila že njegova dvajseta v karieri) na kraljevski etapi po samostojnem napadu na zadnjih petih kilometrih vzpona na Prati di Tivo. Takrat je tudi slekel modro majico vodilnemu v skupnem seštevku in Rogličevemu ekipnemu kolegu Van Aertu, včeraj pa je samo še potrdil slavje na dirki za Neptunov trizob.

Po tretji zaporedni zmagi na večetapni dirki (za francoskim Tourom 2020 in UAE Tourom 2021) in skupno šesti v karieri je imel Pogačar več kot dovolj razlogov za zadovoljstvo. »S celotno dirko sem super zadovoljen, prav tako s kronometrom, čeprav sem bil kljub dobremu počutju malce utrujen po zahtevnih vožnjah v zadnjih dneh, a sem za zmagovalcem Van Aertom zaostal za le dvanajst sekund,« je ocenil zmagovalec Tadej Pogačar, ki je v letošnji sezoni na dveh povsem ravninskih kronometrih – dva takšna bosta tudi na letošnjem Touru – dvakrat osvojil četrto mesto.

»Sem v super formi, ob tem pa imam tudi odlično ekipo. Zato se z optimizmom podajam v nadaljevanje sezone,« je dodal Pogačar, ki je na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja poleg modre majice oblekel tudi belo za najboljšega mladega kolesarja in pikčasto za najboljšega hribolazca. Naslednja preizkušnja čaka Pogačarja od 5. do 10. aprila v Baskiji, kjer naj bi se prvič v sezoni pomeril tudi z Rogličem, če bo Zasavec dobro okreval po padcih in poškodbah na dirki Pariz–Nica.