Zaradi zaprtja mesta Nice so bili organizatorji primorani skrajšati kraljevo etapo dirke proti soncu. Dolga je bila zgolj 119,5 kilometra, a je vseeno vsebovala štiri kategorizirane vzpone. Najtežji Valdeblore La Colmiane je kolesarje čakal povsem na koncu, kjer se je etapa tudi odločala. Šlo je za klanec prve kategorije, dolg kar 16,3 kilometra.

Roglič uničil dan ubežniku Mäderju

Kratka eksploziva etapa je ponujala priložnost za ubežnike, bila pa je tudi ključna v boju za skupno zmago. Na začetku se je v beg podalo 13 kolesarjev, ki so si privozili lepo prednost pred glavnino.

Skupina ubežnikov je počasi začela razpadati pred zadnjim vzponom, v glavnini pa je napad na vodilnega kolesarja Primoža Rogliča pripravljala ekipa Astane, ki se je na začetku zaključnega vzpona postavila v ospredje. Prednost preostalih treh ubežnikov, ki so vztrajali na čelu dirke, se je vse do zadnjih pet kilometrov gibala okoli minute. Ker Astana ni mogla streti glavnine, se je na čelo glavnine postavil prvi pomočnik Primoža Rogliča Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma). Tempo je postal tako močan, da je prednost ubežnika Gina Mäderja, ki je na čelu ostal sam, v trenutku skopnela na 20 sekund. Ko je Nizozemec opravil svoje delo, so v ospredju glavnine ostali le še najboljši v skupnem seštevku in manjši napad je sprožil prvi zasledovalec Rogliča Maximilian Schachmann, a je Zasavec brez težav odgovoril. Ravno nasprotno, kilometer pred ciljem je sam sprožil napad, Nemec je bil edini, ki je sledil slovenskemu šampionu, a le s težavo. Oba skupaj sta se ubežniku približala na zgolj 3 sekunde, a nato je tudi Rogliču zmanjkalo moči, vzpon pa ni popuščal. Vse je že kazalo, da bo Mäderju uspelo pripeljati beg do konca, saj si je zopet privozil nekaj metrov prednosti. Nato pa je še enkrat udaril Roglič, ki je v svojih nogah našel še nekaj moči in silovito pospešil v zadnjih sto metrov. Mäder je bil povsem brez moči in je le nemočno opazoval, ko ga je Slovenec prehitel le nekaj metrov pred ciljno črto. Roglič je tako lahko še tretjič na dirki zmagovalno dvignil roke na ciljni črti, Mäder pa se je moral zadovoljiti z drugim mestom. Tretji je bil Schachmann.

»Zakaj pa ne. Vedno rad zmagam. Ekipa je opravila izjemno delo in na koncu se je pojavila priložnost za zmago, ki sem jo izkoristil,« je bil zadovoljen Roglič po cilju, ko je v zadnjih metrih prišel do svoje petdesete zmage v karieri.

»Jutri nas čaka še ena krajša etapa, ki pa bo zelo zanimiva. A z ekipo imamo vse v svojih rokah,« je na koncu svoje misli že usmeril na jutrišnjo zadnjo etapo. V skupnem seštevku ima po novem pred Schachmannom 52 sekund prednosti. Tretji Aleksander Vlasov (Astana) pa zaostaja že minuto in enajst sekund.