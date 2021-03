Kolesarji so danes morali premagati 200 kilometrov, ki so bili večinoma ravninski. Na poti od Vienne do Bollena jih je čakal zgolj en vzpon tretje kategorije, zato se zmagovalec razumljivo odločal v ciljnem sprintu. Čeprav se danes ni nihče podal v beg in je bil tempo dokaj zmeren, saj so kolesarji vozili s povprečno hitrostjo dobrih 37 kilometrov na uro, je v glavnini prišlo do nekaj zapletov in posledično padcev. V enem, ki se je zgodil 35 kilometrov pred ciljem se je znašel tudi vodilni kolesar na dirki Primož Roglič, a jo je odnesel brez poškodb in je takoj nadaljeval z dirko in brez težav prišel v cilj v času zmagovalca. Slabše jo je v tem padcu odnesel njegov sotekmovalec pri ekipi Jumbo-Visma Tony Martin, ki je moral odstopiti.

Tudi ob padcu prvega favorita je tempo v glavnini ostal zmeren. Boj za etapno zmago pa se je začel odvijati slaba dva kilometra pred ciljem, ko so se sprinterske ekipe začele boriti za najugodnejša mesta. Najboljši vlak je sestavila ekipa Deceuninck-Quick Step, njihovo delo pa je na koncu kronal Irec Sam Bennett, ki je zanesljivo dobil sprint. Najbolj se mu je približal Nacer Bouhanni, tretji pa je bil Pascal Ackermann. Bennett je z zmago tudi prevzel zeleno majico za najboljšega kolesarja po doseženih točkah.

Malenkostna izguba Čeprav je Primož Roglič v cilj prišel v času zmagovalca, je vseeno izgubil nekaj prednosti v skupnem seštevku. Njegov najbližji zasledovalec Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) je bil namreč zelo dejaven na letečih ciljih in je tako Zasavcu ukradel nekaj sekund. Pred odločilnimi etapami sedaj zaostaja 31 sekund. Tretji v skupnem seštevku je Američan Brandon Mcnulty (UAE).