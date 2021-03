Najboljši kolesar na svetu Primož Roglič je spomnil na čase, ko se je še uveljavljal v svetu kolesarstva. Velikokrat je namreč takrat strl svoje tekmece z izjemnim pospeševanjem in menjavanjem ritma. V zadnjih letih je do kolesarjenja s svojo ekipo Jumbo-Visma pristopal bolj taktično, danes pa je znova pokazal, kako močan je tudi sam. Za samostojni napad se je odločil tri kilometre pred ciljem na vzponu na Chiroubles. Izjemno je pospešil, na njegov napad pa ni mogel odgovoriti nihče. V nekaj sto metrih je ujel edinega preostalega ubežnika, ki je bil še pred njim, Luisa Leona Sancheza, in se nato ni ustavljal. V izjemnem tempu je nadaljeval pot proti vrhu in večal prednost pred zasledovalci. V cilj je nato prišel s prednostjo 12 sekund pred prvimi zasledovalci. Z izjemno predstavo je oblekel rumeno majico vodilnega na dirki Pariz–Nica. V skupnem seštevku ima kar 35 sekund prednosti pred danes drugim Maximilianom Schachmannom (Bora-Hansgrohe). »Res zelo dober dan zame. Že včeraj sem na kronometru pokazal, da sem dobro pripravljen, današnji rezultat pa je dejanski pokazatelj, da smo delali dobro v pripravljalnem obdobju. Zelo sem vesel za celotno ekipo,« je bil nadvse zadovoljen v cilju Zasavec, ki je danes še enkrat več dokazal, da je upravičeno razglašen za trenutno najboljšega kolesarja v karavani.

Jumbo-Visma ni tako močna

Kolesarji so danes na Dirki proti soncu opravili z razgibano 187,5 kilometra dolgo etapo. Na poti proti cilju so premagali kar sedem kategoriziranih vzponov, vključno s ciljnim na Chiroubles. Etapa se je pričakovano začela z begom petih kolesarjev. Najdlje je v njem vztrajal Julien Bernard (Trek-Segafredo), ki je bil v begu vse do zadnjih treh kilometrov. Ob njem je bil takrat tudi Luis Leon Sanchez, ki pa se je Bernardu pridružil kasneje. V glavnini je že na začetku etape pobudo prevzela ekipa Jumbo-Visma, čeprav njihov kapetan pred začetkom etape še ni nosil rumene majice. Ubežnike so držali na varni razdalji okoli treh minut, Rogliča pa na zahtevnih in ozkih cestah držali na varni poziciji, da ni prišlo do zapleta.

Dirka v glavnini se je nato razpletla ob vstopu na predzadnji vzpon dneva, ko je strnjeno skupino močno razbil član Ineosa Laurens de Plus. Takrat se je videlo, da nizozemska ekipa v celoti ni tako močna, kot je bila preteklo leto, ko je brez večjih težav odbijala take napade. Tokrat sta z Rogličem ostala zgolj Steven Kruijswijk in George Bennett, ki pa sta se na čelo skupine v zadnjih kilometrih postavila zgolj še za nekaj trenutkov. Zasavec je tako nekako uvidel, da bo danes moral sam obračunati s svojimi konkurenti, med katerimi je na spustu padel član Ineosa Tao Geoghegan Hart.

Ko se je še pet kilometrov pred ciljem zdelo, da bo Sanchezu uspelo presenetiti vse, saj je glavnina taktizirala, je vse skupaj v svoje roke vzel Roglič sam. V slogu, kakršnem ga nismo videli že dolgo časa, je močno napadel tri kilometre pred ciljem in pokazal izjemno moč. Nihče niti za trenutek ni mogel slediti silovitemu pospešku in sam se je nato najprej odpeljal mimo preostalih dveh ubežnikov in nato do cilja. Kjer je nato prvič v sezoni lahko na zmagovalni oder skočil v telemark, kakor sam proslavlja svoje zmage, saj s tem nakazuje, da se je pred kolesarstvom ukvarjal s smučarskimi skoki.