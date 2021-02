Nekaj minut pred tretjo uro ponoči je zagorela stanovanjska hiša v kraju Ševnica v občini Mirna na Dolenjskem. Po navedbah Uprave RS za zaščito in reševanje je ogenj uničil mansardno stanovanje in celotno ostrešje hiše. Lažje so bile opečene štiri osebe, ki so jim na pomoč s takojšnjo oskrbo priskočili reševalci iz ZD Trebnje.

Ogenj so lokalizirali in pogasili prostovoljni gasilci PGD Mirna, Ševnica, Volčje njive, Selo pri Mirni, pri oskrbi jeklenk pa je pomagal še gasilec PGD Trebnje. Zaradi izklopa elektrike na objektu so obvestili dežurnega delavca Elektro Ljubljana, na gasilski straži pa so ostali gasilci PGD Ševnica in Mirna. Slednji so na svojem facebook profilu objavili nekaj fotografij požara.