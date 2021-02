Za pripadnike Gasilske brigade Ljubljana (GB Ljubljana) je bilo leto 2020 zelo zahtevno, saj je pandemija vplivala tudi na njihovo delo. A četudi se je svet, in z njim Slovenija, za nekaj mesecev »ustavil«, se število intervencij za ljubljanske poklicne gasilce lani sploh ni znižalo, temveč je ostalo približno takšno kot leta 2019. Ljubljanski poklicni gasilci so lani posredovali v 2029 intervencijah. Zanimivo, a niti ne tako nepričakovano, se je spremenilo razmerje glede na vrsto dogodka. Še vedno so na terenu največkrat (740) ponujali tehnično pomoč, skoraj vsak dan pa so gasili požare.

Izstopa Šentviški hrib

Ogenj so namreč gasili kar 721-krat, kar je 14 odstotkov več kot leta 2019. »Veliko sivih las so nam povzročali požari v naravi. Izstopa predvsem lokacija Šentviški hrib, kjer smo zelo intenzivno posredovali več kot desetkrat,« pravijo v GB Ljubljana. Najhuje je bilo marca in aprila, ko so se gasilci z ognjem na izredno nedostopnem in neprijetnem terenu borili večkrat na dan. Pri tem so si z gašenjem iz zraka pomagali tudi s helikopterjem Slovenske vojske, s katerim so vodo zajemali iz bazena na igrišču pred škofijsko klasično gimnazijo, na pomoč so jim vsakokrat priskočili tudi kolegi iz prostovoljnih društev. Na delu je bil požigalec, sume pa so takrat potrdili tako policisti kot gasilci. »Da je vzrok požarov neprimerno ravnanje posameznika, je mogoče sklepati zaradi velike pogostosti dogodkov na tem območju. Policija posledično preiskuje dogodke kot sum požiga,« je sporočil Robert Okorn iz GB Ljubljana.

Ogromno dela so imeli tudi s požari na zapuščenem avtoodpadu na Cesti dveh cesarjev. Prvič so pnevmatike in odpadni material tam zagoreli 22. avgusta, pri gašenju požara je sodelovalo kar 241 poklicnih in prostovoljnih gasilcev s 65 vozili. Zgodba se je v malo manjšem obsegu ponovila 10. septembra.