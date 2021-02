»Zaradi zaprtja knjigarn je bilo prodanih manj knjig prav na vseh segmentih, znotraj celotne knjigarniške prodaje pa smo v letu 2020 pri prodaji knjig za otroke in mladino imeli celo višji delež kot leto poprej. Knjige pisateljice J. K. Rowling o Harryju Potterju so na primer doživele neverjeten razcvet,« pojasnjuje urednica otroške literature v Založbi Mladinska knjiga, Irena Matko Lukan.

A ne le te uspešnice, v času zaprtja se je povečala tudi prodaja serije Dava Pilkeya Pasji mož in vse slikanice ustvarjalnega tandema Julie Donaldson in Axla Schefflerja, ki gredo za med. Po drugi strani so bralci radi posegali tudi po izvirnem leposlovju, pove urednica: denimo Skrivno društvo KRVZ Simone Semenič, Mala Alma na veliki poti Huqin Wang in Milana Dekleve, Imam zelene čeveljčke Anje Štefan in Jelke Reichman so do konca leta že pošle. Podobno se je zgodilo s knjigo Nepozabne, ki je že ponatisnjena, tako kot slikanica Imam zelene čeveljčke.

Vsekakor se bolje prodajajo knjige avtorjev, ki jih bralci dobro poznajo, ugotavlja Rok Gregorin: »Antologija Tristo zajcev Anje Štefan in Milka Matičetova ter Rasla je Jelka Jelke Reichman sta bili najbolj priljubljeni otroški knjigi v knjižnem klubu. K zvišanju deleža je nekaj gotovo prispevalo to, da so za domača branja otroci ob zaprtju knjižnic dobili knjigo za šolo po spletni prodajalni emka.si, a predvsem so si otroci čas v karanteni krajšali z uspešnicami.« Za katere morda prej ni bilo časa.

Spletna prodaja je bila nekaj časa praktično edina pot do knjig, a je v primerjavi z običajno prodajo še vedno mnogo manjša. V tistih nekaj dneh, ko so bile decembra knjigarne odprte, se je zgodilo prav to, pravi Matko Lukan, česar si vsi, ki sodelujemo v ustvarjanju knjižne krajine, želimo. Ljudje smo bili tako lačni knjig, da je bilo število kupcev res veliko: »Kakšno veselje! Verjamem, da je prav ta težek čas pokazal, kako so lahko knjige zapik in svetilnik.«