Čeprav gre v resnici le za velik šov, pri katerem ni pravega rezultatskega naboja, je tekma vseh zvezd košarkarske lige NBA, legendarni All-Star, med oboževalci še vedno eden izmed glavnih dogodkov sezone. In kot takšnemu se mu vodilni možje lige tudi v letošnji, malce skrajšani sezoni, ki se je zaradi pandemije koronavirusa ob tem začela kasneje, nikakor niso želeli odpovedati. Pa četudi so sprva trdili drugače in igralcem obljubljali, da jim bodo ob natrpanem urniku med sezono raje namenili nekajdnevni premor oziroma ta čas izkoristili za igranje prestavljenih tekem.

Ker je bila lani na sporedu še pred izbruhom pandemije, bo tako edino leto, v katerem po prvi, ki je bila 1951., tekme vseh zvezd ni bilo, ostalo 1999., ko je All-Star odpadel zaradi tako imenovanega »lockouta«; takrat se je sezona zaradi pogajanj glede višine pogodb med igralci in lastniki začela bistveno kasneje. Večina igralcev, na čelu s prvim zvezdnikom lige LeBronom Jamesom (»Ne razumem potrebe po tej tekmi, za katero sta moj motiv in energija na ničli.«), je to sprejela z veliko neodobravanja, je pa vodstvo lige vse skupaj oklestilo vsaj do te mere, da bo namesto v zadnjih letih tradicionalnega tridnevnega dogajanja ob koncu tedna v nedeljo, 7. marca, v Atlanti vse stlačeno v nekaj ur. Pred glavno tekmo bosta tekmovanji v košarkarskih prvinah, tako imenovani »skills challenge«, in metanju trojk, med polčasom pa še tekmovanje v zabijanju.

Odločili navijači

Ko je torej postalo jasno, da tekma bo, ko se je zaključilo glasovanje in so postali znani člani prvih peterk Vzhoda in Zahoda, oziroma ekipe »Kevin« (vodil jo bo član Brooklyna Kevin Durant, ki je dobil največ glasov na Vzhodu) in ekipe »LeBron« (član LA Lakers LeBron James je dobil največ glasov na Zahodu), se je v središču pozornosti kaj hitro znova znašel slovenski košarkar Dallasa Luka Dončić. Ta je bil za omenjenim Jamesom (4.369.533 glasov) in branilcem Golden Statea Stephenom Curryjem (4.033.050) na Zahodu tretji po številu glasov navijačev (2.484.552), ki pa pri končni izbiri predstavljajo »le« polovico točk. H končnemu količniku, po katerem določijo prvi peterki, se namreč nato prištejejo še glasovi novinarjev in igralcev, od katerih oboji prispevajo po četrtino točk. Na ta način mesto dobita tudi po dva branilca, pri čemer se je zapletlo ravno pri – Dončiću.

Seštevek točk enaindvajsetletnega Ljubljančana po omenjenem ključu je bil namreč identičen tistemu člana Portlanda Damiana Lillarda, kar pomeni, da so bili na njegovi strani tako novinarji kot igralci. A mesto v prvi peterki je vseeno pripadlo Dončiću, in sicer zaradi tega, ker je v primeru enakega količnika v prednosti košarkar, ki je dobil več glasov navijačev – mimogrede: do leta 2017 so člane prve peterke izbirali izključno ti. Kljub temu je to izzvalo precej ostre reakcije analitikov onkraj Atlantika, ki so prepričani, da bi si mesto v prvi peterki bolj zaslužil Lillard, pri čemer niti ne poudarjajo tega, da ta dosega malce več točk na tekmo (30) od Dončića (29,1), saj je Slovenec po drugi strani boljši pri asistencah (9,4:7,9 na tekmo), temveč predvsem, da bi si mesto v prvi peterki zaslužil zato, ker je Portland v dosedanjem delu sezone vodil k precej boljšemu izkupičku (razmerje zmag in porazov do včeraj 18:12) od Dallasa (14:15).