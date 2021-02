Zasedba iz mesta bratske ljubezni je imela od prve do zadnje minute popoln nadzor nad tekmeci iz Teksasa. Prvi strelec ekipe je bil kamerunski center Joel Embiid s 23 točkami in devetimi skoki, ključen mož za zmago pa je bil 24-letni Ben Simmons. Avstralec je dosegel 15 točk in sedem podaj, v obrambi pa vseskozi vršil pritisk na tri leta mlajšega Ljubljančana.

V domači ekipi sta se izkazala tudi Seth Curry s 15 in veteran Dwight Howard s 14 točkami, v gostujoči pa je bil drugi strelec ekipe Josh Richardson s 13 točkami.

V pretekli noči je igral tudi Denver, ki je na domačem igrišču po hudem boju klonil proti Washingtonu s 110:112. Slovenec Vlatko Čančar je za moštvo Kolorada na parketu prebil skoraj 10 minut, v tem obdobju pa dosegel tri točke in podajo.

Najbolj učinkovita igralca domače ekipe sta bila Jamal Murray s 34 točkami in Srb Nikola Jokić s 24 točkami in 11 skoki, v zasedbi iz ameriške prestolnice pa sta blestela Bradley Beal s 33 točkami ter Russell Westbrook, ki je dosegel 155. trojni dvojček v karieri. Tekmo je končal s 16 točkami ter po desetimi skoki in asistencami.