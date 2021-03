Za ekipo iz Kalifornije, ki jo je Dallas decembra ugnal za 51 točk, je kar sedem košarkarjev doseglo dvomestno število košev, z 22 točkami je bil najbolj razpoložen Kawhi Leonard.

Vlatko Čančar se je z Denverjem veselil zmage nad Indiano Pacers. Čančar se ob zmagi ni naigral, saj je na parketu preživel vsega minuto, njegova statistika pa je ostala prazna. Kar 32 točk je za zmagovalce dosegel srbski košarkar Nikola Jokić, ki je temu dodal še 14 skokov. Na nasprotni strani je bil s 24 koši najbolj učinkovit Malcolm Brogdon.

Branilci naslova Los Angeles Lakers pa pa nadaljujejo z uspešno igro. Ponoči so v gosteh, spet brez Anthonyja Davisa, ugnali Golden State Warriors s 126:94. Zato pa je spet blestel LeBron James, ki je tkemo končal z 22 koši, 10 skoki in 11 podajami. Z zmago ostajajo tretji na za Utahom in Phoenixom, dve mesti pred Denverjem, Dallas pa je osmi. Stephen Curry je za poražence dosegel 27 točk.

Že tretjega trojnega dvojčka zaporedoma pa je ponoči dosegel Grk Giannis Antetekounmpo ob zmago Milwaukeeja proti Washingtonu s 133:122. Antetekounmpo je 31 točkam dodal 15 skokov in 10 podaj. Russell Westbrook je za ekipo iz prestolnice dosegel 23 točk in 17 skokov.

Trojni dvojček je v statistiko dodal tudi James Harden ob zmagi Brooklyn Nets nad New York Knicks. Za peto zaporedno zmago Brooklyna je dosegel 21 točk ter po 15 skokov in podaj. Kyrie Irving je k zmagi dodal 34 točk, pri poražencih jih je 33 dosegel Julius Randle. Tekma pa je šla v ameriške medije tudi zaradi sporne sodniške odločitve v končnici, ki bi lahko pomenila preobrat.

Gorana Dragića z Miamijem v noči na sredo čaka obračun s Clevelandom.