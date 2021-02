Moški je v nedeljo zvečer na obrobju mesta Chengdu na jugozahodu Kitajske splezal na vrh enega od električnih stebrov in tam delal trebušnjake. Zakaj točno se je odločil za ta podvig, ni znano. Po poročanju kitajskih medijev so ga od tam kmalu odpeljali policisti, a še pred tem je zaradi njega brez elektrike ostalo več deset tisoč gospodinjstev. Lokalno elektropodjetje je namreč iz varnostnih razlogov samo prekinilo oskrbo z elektriko. Na prizorišče so sicer poleg policije prihitele tudi druge nujne službe, med njimi reševalci.

Na kitajski različici twitterja, imenovani Weibo, je kmalu zatem zakrožil video posnetek, na katerem je videti moškega, kako visi s približno deset metrov visokega stebra in dela trebušnjake. Dogodek je postal vroča tema na kitajskih družbenih omrežjih, kitajski državni mediji pa so javnost hitro posvarili, naj se ne zgleduje po njemu, saj je takšno početje zelo nevarno.

