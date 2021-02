Potem ko se je slovenska košarkarska reprezentanca na peti tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo oddolžila Madžarski za presenetljiv poraz na prvem obračunu, je pred košarkarji selektorja Aleksandra Sekulića še zadnji preizkus. Danes jih v mehurčku v Kijevu čaka še obračun z Ukrajino. Slovenija si je mesto na evropskem prvenstvu, ki bo prihodnje leto v Nemčiji, Italiji, Gruziji in na Češkem, zagotovila že po novembrskih tekmah.

Kljub temu da je Slovenija v Kijev pripotovala brez rezultatskega bremena, je proti Madžarski znova pokazala veliko željo po uspehu. Izbrana vrsta pod selektorjem Aleksandrom Sekulićem kaže povsem drugačen obraz kot pod Radom Trifunovićem, saj jo krasijo kolektivna igra, agresiven pristop in nepopustljivost na obeh straneh igrišča. Kljub temu da je razlika očitna, Sekulić v izjavah ostaja skromen. »Ne bi rekel, da so v igri večje razlike. Želja, borbenost in energija nikoli niso bile sporne. Je pa res, da ima vsak trener svoj pristop. Moj je drugačen od vseh predhodnikov. Včasih se stvari enostavno odvijejo po tvojih željah. Vesel sem, da sem igralce pripravil do kolektivnega pristopa, da igrajo drug za drugega. Ni lahko, saj časa za priprave praktično ni. Upaš, da bodo igralci sprejeli tvoje taktične zamisli in pozitivno reagirali. Na srečo vse skupaj deluje. Morda pa smo se tudi iz preteklih izkušenj nekaj naučili in ne ponavljamo napak na igrišču in izven njega,« je svoj pogled predstavil Aleksander Sekulić.

Glede na videno in rečeno je jasno, da bo Slovenija tudi na zadnji tekmi kvalifikacij proti Ukrajini odločno krenila po zmago. Ta bi bila lepa popotnica pred julijskimi kvalifikacijami za olimpijske igre, ko bo reprezentanca precej spremenjena in močnejša. »Ukrajina je za nas manjša neznanka, saj imajo v moštvu nekaj novih obrazov. Morda so v rahli prednosti, saj so lahko pogledali našo tekmo in videli novosti v naši igri. Ne glede na vse pa je jasno, da njihova igra temelji na visokih igralcih. Tako bo ključno, kot je bilo na tekmi novembra v Stožicah, da poskušamo z agresivno obrambo čim bolj prekiniti vez med njihovo zunanjo linijo in igralci pod košem. Nekaj več pozornosti bomo namenili tudi skoku, ki nam je proti Madžarski povzročal nekaj preglavic,« je sklenil Aleksander Sekulić.