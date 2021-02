Pevec Adam Darski – Nergal je leta 2019 na facebooku objavil fotografijo, na kateri je videti njegovo stopalo čez podobo device Marije. Sodišče je včeraj odločilo, da je s tem prizadel verska čustva in mu naložilo plačilo kazni v višini 15.000 poljskih zlotov (3336 evrov). Kriti bo moral tudi sodne stroške, kar ga bo stalo dodatnih 3500 zlotov.

Darski zavrača odločitev sodišča in se bo pritožil, so napovedali njegovi odvetniki.

Poljski zakon o verskih čustvih so že večkrat kritizirali, češ da omejuje svobodo izražanja. 196. člen poljskega kazenskega zakonika pravi, da »kdor žali verska čustva drugih oseb z javnim žaljenjem predmeta verskega čaščenja ali kraja, določenega za javne verske obrede, je dolžan plačati denarno kazen«. Zagrožena pa je tudi zaporna kazen do dveh let. Organizacija Amnesy International je v preteklosti poljske oblasti že večkrat pozvala k spremembi tega člena, ki je v nasprotju s pravico do svobode izražanja.

Darski je sicer poljske katolike vznemirjal že nekajkrat prej. Na enem od koncertov je namreč raztrgal Sveto pismo, ob neki drugi priložnosti pa katoliško cerkev označil za ubijalski kult.